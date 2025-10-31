CC OO pide a la Universidad que no se amedrante con Pedagía antifascista

El pensador, ubicado en el Campus de Vegazana, es uno de los símbolos de la Universidad de León.marciano pérez

El sindicato CC OO, impulsor de la microcredencial Pedagogía antifascista que impartirá la Universidad de León y que ha generado gran revuelo mediático a nivel nacional, sobre todo en las redes sociales, mostró ayer su «sorpresa» por estas reacciones y alegó que el antifascismo «es condición obligada de cualquier demócrata», aseguró el secretario general de Enseñanza del sindicato en León, Víctor Bejega.

Las microcredenciales deben contar con el respaldo de alguna institución, empresa u organismo ajeno a la propia universidad y la sección de Enseñanza del sindicato leonés remarcó que solicitó este programa, destinado al colectivo de docentes, «para dotarles de herrameintas ante el auge del neofascismo en las aulas».

A la par que CC OO asegura que esta formación «sitúa a la Universidad de León en la vanguardia formativa» al convertirse en «pionera» para dar respuesta «a una cada vez mayor demanda debido a las situaciones que se generan en las aulas y en los centros educativos. Cada vez son más frecuentes la aparición de simbología fascistas y la incorporación de discursos neofascistas, antidemocráticos, machistas, racisatas y xenófobos, lo que choca frontalmente con los valores educativos fundamentales y con las bases de un modelo democrático», concretó Bejega, quien «anima» a los docentes a incribirse en la microcredencial.

Más formaciones

«Quien muestra su animadversión a una formación docente para abordar el crecimiento del fascismo en las aulas, difícilmente pueden declararse demócratas y con sus manifestaciones sólo evidencian la urgencia de más formaciones como la desarrollada por la Universidad de León», añadió Víctor Bejega, para pedir a la institución académica «que no se deje influenciar por las presiones de quiene no creen en la democracia y mantenga su apuesta por la microcredencial, así como por el resto de iniciativas que defienden el compromiso con la memoria histórica y democrática y la defensa de una sociedad democrática, libre e inclusiva».