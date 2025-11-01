El centro de educación para aliviar al Sagrado Corazón se hará en La Lastra

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer, con el voto en contra del Grupo Popular, la iniciativa de Unión del Pueblo Leonés (UPL) para iniciar en 2025 los trámites de construcción de un nuevo edificio destinado a colegio de Educación Especial en el barrio de La Lastra. El procurador leonesista José Ramón García derfendió la propuesta en la Comisión de Educación argumentando que el actual Centro de Educación Especial Sagrado Corazón se encuentra «pequeño, saturado y tensionado», con una matrícula creciente que ha desbordado su capacidad. «Es una propuesta necesaria, urgente y profundamente justa», afirmó García tras poner de relieve que el vive una «situación límite que no puede prolongarse más tiempo». Durante los dos últimos cursos, el Sagrado Corazón ha incorporado a cerca de treinta nuevos estudiantes y este curso se han confirmado al menos dieciséis nuevas matrículas, mientras que solo tres alumnos finalizan su etapa educativa. «Estamos hablando de alrededor de 120 alumnos con necesidades educativas especiales, muchos de ellos con movilidad reducida, que requieren mobiliario adaptado, zonas de terapia y espacios amplios», precisó el procurador. García criticó la «falta de previsión» de la Junta de Castilla y León, que ha obligado al centro a reconvertir espacios esenciales para poder atender a todo el alumnado. Según detalló , el Aula de Música ha desaparecido, las de Audición y Lenguaje han sido reducidas o compartidas, la sala de respiro ha sido eliminada, la biblioteca transformada en aulas, y hasta un almacén ha sido reconvertido. Además, el comedor resulta insuficiente, lo que obliga a organizar dos turnos. «El silencio institucional ha obligado a desviar casi veinte niños a un centro ordinario cercano, el Colegio Javier, pero esto no es inclusión, es fragmentación educativa y logística”, denunció el procurador leonesista. En este sentido, reclamó para León el mismo trato que recibió Valladolid, donde se anunció la construcción de un nuevo centro especial con una inversión superior a los 7,5 millones. «Lo que es justo en Valladolid, debe serlo para León», concluyó.

El PP en las Cortes, criticó ayer a UPL por «forzar el titular al compromiso real», después de que el PP planteara una transacción a su proposición para garantizar la construcción de un nuevo centro. «Con su negativa, UPL ha impedido alcanzar una solución de consenso y ha preferido mantener una redacción limitada a un único barrio de la ciudad, que excluía otras posibles ubicaciones viables desde el punto de vista técnico y educativo», señalan los populares.

El texto alternativo del PP recogía «de forma clara» el compromiso con el centro, pero sin vincularlo en exclusiva a La Lastra, «permitiendo que la Junta valore la mejor ubicación conforme a los criterios técnicos, de accesibilidad, disponibilidad de suelo y planificación educativa». “La educación especial no puede ser objeto de intereses partidistas ni localistas. Propusimos una solución responsable y realista. Pero UPL optó por rechazarla y forzar una votación en contra para culpar al PP”, dijeron.