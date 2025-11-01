Los que habitan en el Viejo Reino de los cielos

Amaneció la mañana gris. Parece que es lo que pide un día como el de hoy, a medio camino entre el recuerdo, la exaltación de la virtud que muchas veces no se practicó en vida y la añoranza de lo que fue.

La festividad de Todos Los Santos, preludio de la Navidad incipiente que en los supermercados ya exhibe más de una tableta de turrón, marca un giro en la tendencia. Ya lo hizo el fin de semana anterior con el cambio del horario, que acusan los biorritmos. Lo hace hoy con los centenares de ramos de flores y coronas que adornan el cementerio de León. Y los de toda la provincia.

Puente Castro cuenta con 23.100 unidades. Sepulturas la mayor parte, son 12.039. Los nichos suman 8.622 y son el segundo reducto. Hay 634 capillas o mausoleos, 50 unidades de tierra, 30 nichos infantiles y 1.473 columbarios. El Bosque de las Almas guarda las cenizas de 252 personas. Y es que, detrás de los datos fríos se esconde una realidad imparable: las incineraciones ganan espacio aunque todavía son menores que los enterramientos de cadáver. 432 personas pasaron por el horno crematorio, 445 reposan en la madre tierra. Son datos aportados por Serfunle.

Llegar al Camposanto solo requiere media hora de paciencia. Los 15 primeros minutos se emplean en sortear el embudo del doble carril de Puente Castro al único en la avenida central del cementerio. El resto está bastante bien organizado. Asistencia de Protección Civil y Cruz Roja, agentes de la Policía Local, estratégicamente distribuidos y caras serias ya dentro del recinto.

En las conversaciones, los temas al uso: “el otro día salió en la tele, una señora que tenía 106 años”. Nadie quiere ser cliente del único negocio al que nunca le faltará cartera.

Las lápidas reflejan en el cielo, también gris, fruto de la lluvia caída durante la noche. Son lágrimas como las que se le escapan a quienes recuerdan a los que se fueron. Eso se le da de maravilla a las etnias llamadas minoritarias. Es admirable el culto que tienen por sus antepasados.

Sin haber llegado la hora de comer, los servicios de mantenimiento ya se afanan sobre el terreno junto a la zona de los nichos. También en esto hay quien limpia, fija y da esplendor.