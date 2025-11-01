Dos líneas de bus, ampliación de horario y 200 agentes en el operativo de Todos los Santos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha establecido un operativo especial en materia de movilidad y seguridad de cara a la festividad de Todos los Santos que se celebra hoy con la implentación de dos líneas de autobuses, ampliación de horarios del cementerio, aumento de plazas de aparcamiento y un refuerzo de presencia policial, junto con el apoyo de Protección Civil.

En el cementerio se ha aumentado estos días el personal y las tareas de limpieza y administrativas, junto con el refuerzo del servicio de transporte urbano para unir el camposanto y la capital y un mayor despliegue policial para controlar el tráfico y los accesos al cementerio. Las previsiones se extenderán hasta mañana domingo desde las 9.00 hasta las 18.30 horas y se celebrarán misas hoy a las 12.00 y a las 17.00 horas y el mañana a las 17.00 horas.

Se han habilitado seis accesos al cementerio para evitar aglomeraciones: entrada principal, patio de San Juan (acceso condicionado), San Marcos, patio de Santiago, San José y San Francisco, con un aforo de 9.654 personas. La Policía Local se desplegará para garantizar la correcta ordenación de los diferentes accesos e itinerarios con destino y regreso al camposanto de la capital leonesa con la implicación de 200 agentes.

En la avenida San Froilán no se podrá aparcar, pero se habilitará una zona de estacionamiento en el aparcamiento sur del cementerio con 595 plazas. Si este se llenara, se establecerán como aparcamientos alternativos los ubicados en las instalaciones del centro comercial de la avenida La Lastra con capacidad para más de 200 coches y el de las instalaciones deportivas de Puente Castro, de casi 400 plazas.

La Agrupación Municipal de Protección Civil se sumará al operativo el día 1 de noviembre desde las 9.30 horas hasta las 14.00 horas con vehículos especiales y voluntarios desplegados por el recinto contribuyendo a la seguridad, control y movilidad en el camposanto y sus accesos.

En lo que respecta a los autobuses, el operativo de Todos los Santos establecerá dos servicios especiales. Una de estas líneas de autobús unirá la plaza de Juan de Austria con el cementerio, mientras que la otra enlazará la glorieta Carlos Pinilla con el camposanto leonés. El precio del billete para estas líneas especiales será el habitual y los usuarios podrán hacer uso de sus abonos.

Durante los días de mayor afluencia se instalará un Punto de Atención a Primeros Auxilios gestionado por Cruz Roja Española para atender cualquier incidencia sanitaria que pueda producirse en el recinto.