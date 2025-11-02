Más medidas en León para el punto negro de la calle Ramón y Cajal

Las costumbres se quitan mal. Cinco meses después de que se abriera el sector de Feve y se reorganizara el tráfico del entorno, todavía no se ha logrado ajustar el problema del nuevo punto negro de la seguridad vial en Ramón y Cajal.

Los peatones continúan con el hábito de atravesar por la zona del antiguo paso de peatones que atraviesa desde la calle Abadía hacia Renueva, a pesar de que ya no está ahí, sino apenas 10 metros al sur.

Para remarcarlo, el Ayuntamiento ha alargado el cebreado y quitado el rebaje de acera.