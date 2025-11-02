En diez años habrá médicos en paro por el aumento de facultades

Más de la mitad de los médicos en León son mujeres, aunque el porcentaje está aún por debajo de la media nacional.virginia morán

A pesar de la saturación y las listas de espera que presenta el sistema público de salud en España no hay falta de médicos, sino una «sobrecarga» y un «modelo retributivo» en la sanidad pública que hace que los profesionales se decanten por la atención privada. Y eso acentúa los problemas de una estructura en la que hasta el momento son muchas más las jubilaciones de doctores que las nuevas incorporaciones. Será por poco tiempo, porque en diez años serán muchos centenares más los profesionales que salgan al mercado que los que se retiren, lo que provocará un exceso de oferta que derivará en paro y deterioro retributivo. El origen está en el aumento exponencial de universidades que ofertan la formación en Medicina, a las que León se sumará a partir del próximo año.

Son algunas de las conclusiones del Estudio de demografía médica 2025 que acaba de publicar la Organización Médica Colegial, que reclama un Pacto de Reposición consensuado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el que se fije una mejor distribución de los profesionales e incentivos económicos y de conciliación (el sector vive una feminización creciente) que permita adelantar las necesidades y redistribuir los efectivos.

En el caso de la provincia de León el informe incide en el envejecimiento de la plantilla de médicos, que hará que casi un tercio (más del 31%) se jubilen antes de 2035, la undécima posición del país, donde la media de jubilaciones previstas es también preocupante: casi un 25% de la plantilla actual.

Exportadores de médicos

El informe desvela también que León está entre las provincias que más médicos ha ‘cedido’ a otros territorios desde que comenzó a registrarse este parámetro, en 1997. En algo menos de tres décadas la provincia ha «proporcionado a otras regiones» 125 médicos que ha perdido para sus pacientes, un 4,8% de la plantilla total de facultativos.

Una «movilidad que demuestra que la planificación de plazas no puede limitarse a un enfoque local», y que es necesario abordar una «visión nacional y prospectiva» para «evitar desequilibrios». La mayor parte de estos médicos está además en plena madurez de su carrera, ya que tienen entre 35 y 54 años.

El informe, que recoge la radiografía más actualizada del colectivo de médicos a nivel nacional y provincial, aborda también la creciente feminización del sector. Que en León no es aún tan acusada como en términos generales, pero mantiene un claro sesgo en el aumento exponencial de mujeres en la atención sanitaria.

Según los datos actualizados este año, en León hay 2.902 médicos colegiados, de los que 1.544, algo más del 53%, son mujeres. Entre los doctores activos la proporción es sensiblemente mayor: son 1.440 mujeres entre un total de 2.459 profesionales Aún así la provincia está por debajo de la media en el porcentaje de féminas que ejercen como médicos.

Nuevos profesionales

En todo caso uno de los aspectos por los que muestra más preocupación la Organización Médica Colegial es por la proliferación de universidades que ofrecen la titulación en este campo. Adelantan que la actual situación de demanda puede cambiar en pocos años, y eso se traducirá en una mayor precariedad laboral y paro en el sector.

En los últimos años se jubilan de media a nivel nacional 8.000 médicos cada año, y terminan su formación 5.000 especialistas. Con la tendencia actual, señalan, en poco tiempo se jubilarán 5.000 profesionales cada año, pero entrarán en el mercado una media de 8.000 nuevos médicos.

Es así porque en pocos años el número de facultades de Medicina en el país ha pasado de 44 a 53, de las cuales 38 son públicas y 15 privadas. España es así el país con mayor número de facultades de Medicina por habitante del mundo, y multiplica ya la cifra recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De hecho, las universidades públicas han aumentado su oferta en un 51%, desde las 4.000 plazas de formación en 2001 a las casi 7.000 de 2024. Las propuestas privadas han crecido desde las 230 plazas de principio de siglo a las mas de 2.000 el año pasado.

A ellas se unirán a partir del próximo curso facultades como la de la Universidad de León. Siete de cada diez provincias tienen ya una facultad en esta materia, un «deseo que tienen todos los territorios». La Conferencia Nacional de Decanos de Medicina ha advertido de que eeste crecimiento «no va acompañado de una planificación adecuada».