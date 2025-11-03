La demanda de vivienda resucita solares en León que habían quedado aparcados

El desmonte de tierra de otras obras hace que el desnivel del descampado de Carrefour empiece a atenuarse. El solar de Los Osorios lo atravesará una nueva calle.ángelopez ángelopez

La existencia de la oferta de vivienda en León la atestiguan los mástiles de las grúas que se alzan en el paisaje de la ciudad. Su profusión, sin llegar a las más de 300 que se contabilizaron antes de la crisis de 2008, avala el crecimiento del mercado en el que todavía quedan grandes sectores por desarrollar en vertical, como La Lastra o el más reciente de La Granja. Pero, junto con estos barrios que estiran el callejero en los márgenes del mapa, el sector inmobiliario resucita ahora pequeñas bolsas de suelo que habían quedado muertas en medio de la ciudad. Olvidadas durante tiempo, resurgen para beneficiarse de la demanda, como se ve con la aprobación en la última semana de dos de las que abrirán nuevas calles para completar el vacío hasta ahora de sus solares: la parcela de la calle Los Osorios, frente a la plaza Padre Severino Ibáñez, en la linde de La Palomera y San Mamés, y la urbanización del descampado de Carrefour.

La primera avanza con la aprobación del expropiatorio de los bienes de los propietarios no adheridos a la junta de compensación, valorados en 209.050,39 euros y afectados en parte por un embargo bancario de Unicaja. El documento da un paso definitivo para poder desarrollar el suelo, titularidad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). El conocido como banco malo se desentendió durante años de este solar, hasta que en 2019 el Ayuntamiento de León le requirió para que atendiera los problemas generados por los chalés en ruinas, okupados en parte, en los que los vecinos criticaban la caída de cascotes a la calle y el peligro por los sucesivos incendios provocados.

La acción de los técnicos municipales logró que se tiraran las dos primeras edificaciones en 2021 y el resto en 2023, después de que el consistorio bloqueara los intentos del banco malo de dilatar más el proceso. Obligada por el Ayuntamiento, la Sareb impulsó la constitución de la junta de compensación para poder sacarle rendimiento al suelo, contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), como una «actuación aislada en suelo urbano consolidado».

La consideración se debe a que, aunque se trata de apenas una parcela, su urbanización acabará con el fondo de saco actual de Padre Getino. La vía, primera perpendicular a la avenida Nocedo, no tiene salida ahora, pero la ganará tras tirar el adarve y desarrollar una calle que abrirá su paso hasta Los Osorios, justo frente a la plaza Padre Severino Ibáñez. A los lados, quedará el espacio para la construcción de dos edificios de viviendas, una vez se apruebe el proyecto de urbanización que ahora deben presentar en el Ayuntamiento de León y se ejecuten los trabajos.

Dos pasos por delante se halla el sector del descampado de Carrefour. Después de más de 5 años de tramitación, condicionados por la crisis del covid, la junta de compensación ve cómo el Ayuntamiento acaba de aprobar el proyecto de urbanización de manera inicial. El documento, que sucede a la ratificación del proyecto de actuación validado ya en junio, asienta las guías para poder comenzar en el primer trimestre del año con las obras, que anotan un presupuesto de ejecución que al final se va hasta los 2.761.446,74 euros.

Los trabajos darán forma a la parcela que queda en el triángulo que definen las avenidas Alcalde Miguel Castaño, Fernández Ladreda y Europa, donde se levantarán 251 pisos, el 75% de los cuales se ajustará a régimen de precio público, además de que quedarán una parcela para un gran supermercado, otras para equipamientos y un parque de 7.647,81 metros cuadrados, en la cuña frente a la glorieta de la ronda Este.

El nuevo barrio coserá el vacío que queda entre La Puentecilla y el Polígono 10. Para hacerlo abrirá dos nuevas calles paralelas que atraviesen desde Alcalde Miguel Castaño hasta la avenida Europa, donde se conectará con el viario público actual, sin que el Ayuntamiento de León tenga previsto ejecutar la rotonda contra la que se pronuncian los vecinos del Polígono 10. Si no hay contratiempos, los promotores calculan que a finales del próximo año se estrenará esta actuación, que pone cara al crecimiento del mercado de la construcción en esos vacíos urbanos abandonados durante años.