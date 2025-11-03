Nuevo choque entre un turismo y un patinete en la calle Mártires de Toledo

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un nuevo aviso durante la noche de este lunes.

Concretamente, a las 21:05 horas se daba aviso de una colisión entre un turismo y un patinete en la calle Mártires de León, en la capital leonesa.

Se ha enviado transporte sanitario para atender a un joven de 20 años que había sido afectado por el accidente.

Además, la Policía Local de León y agentes del cuerpo Nacional también se han presentado en el lugar de los hechos para reestablecer el orden del tráfico.