Javier Fernández, consejero delegado de Cupa Group: «Está en nuestros genes el hecho de seguir creciendo»

—¿Cuál es la dimensión actual y las previsiones de Cupa Group? ¿Contempla seguir creciendo, adquirir más empresas y explotaciones?

—Actualmente, operamos a través de 79 empresas en nueve países, con 30 canteras, 40 plantas de transformación y 70 centros de distribución, y empleamos a más de 2.800 personas. Lideramos a nivel mundial la producción y venta de pizarra, somos unos de los principales actores mundiales en el negocio de la piedra natural, colideramos la distribución de materiales para cubiertas en el Reino Unido e impulsamos la construcción industrializada con Thermochip. Nuestras áreas de negocio generaron, en su conjunto, 450 millones de euros de facturación en 2024, el doble que hace seis años.

—¿Cuáles son sus objetivos estratégicos?

—Respecto a nuestro plan estratégico, está en nuestros genes y es irrenunciable seguir creciendo, incrementando facturación en cada producto y país, incrementando el número de empleados y extendiendo además nuestra presencia y compromiso con nuestras áreas de influencia. También está en nuestros genes que una parte de ese crecimiento sea inorgánico, mediante adquisiciones, y otra parte orgánico, con tres de nuestros pilares estratégicos: desarrollo de mercado, desarrollo de producto e innovación.

—¿Cuál es la aportación de la compañía en la generación de riqueza y empleo en las comarcas en las que opera directamente?

—Somos un claro ejemplo de empresa tractora. En El Bierzo, La Cabrera, Aliste, Valdeorras y El Caurel empleamos a más de 1.800 personas, la mitad de ellas residentes en entornos rurales. Creemos que, por ello, contribuimos de forma decisiva al desarrollo económico y al asentamiento de familias en estas comarcas, muy castigadas por la despoblación. Generamos riqueza en el territorio a través del empleo estable, pero también de forma indirecta mediante una amplia industria auxiliar formada por empresas de logística, talleres mecánicos, transportistas, equipamiento u hostelería. En la cadena de valor de la pizarra, prácticamente todos nuestros proveedores son locales y en ella participan centros de formación y tecnológicos que nos ayudan a desarrollar el sector y a formar a jóvenes profesionales cualificados.

—Su mercado en pizarra se destina fundamentalmente al exterior, ¿cuáles son las cifras y los principales mercados?

—Exportamos aproximadamente el 95% de la pizarra que producimos a más de 70 mercados. Los principales son Francia, Reino Unido, Alemania, Benelux e Irlanda. Respecto a las cifras, 2025 está siendo un año muy complicado, al igual que ya lo fue el 2024. Las cifras del total del sector en España reflejan que el volumen exportado en toneladas cae un 10% respecto al año anterior, con un descenso pronunciado en Francia, nuestro principal mercado, que ha importado un 15% menos en el primer semestre. Reino Unido muestra una evolución similar, aunque esperamos una ligera mejora en la segunda mitad del año gracias al repunte de la obra nueva. Por otro lado, creemos que Estados Unidos es el mercado con mayor potencial de crecimiento, no sólo a través de la pizarra para cubiertas, sino también para fachadas, pero estamos siendo muy prudentes en nuestras previsiones por los posibles efectos de las políticas arancelarias.

—¿Y en el caso de Cupa Stone?

—Estamos muy contentos con la evolución de Cupa Stone. Actualmente, es la distribuidora de piedra natural líder en Europa, con 28 puntos de venta en España, Francia y Portugal. Su crecimiento está siendo exponencial en España por su especialización en interiorismo, sobre todo en materiales para cocinas y baños. Tenemos una oferta muy amplia, formada por marcas propias y acuerdos comerciales exclusivos con otros grandes fabricantes, y una red de distribución que da cobertura a toda la península y Baleares. Pronto abriremos nuevos centros y renovaremos los almacenes actuales para convertirlos en espacios expositivos que mejoren la experiencia de los clientes.

—El sector ha vivido un fuerte proceso de innovación, ¿cuáles son los principales avances y objetivos del grupo?

—El sector ha evolucionado mucho en los últimos años, especialmente en las naves de elaboración. En los últimos tres años hemos invertido 18 millones de euros y en los dos próximos años invertiremos otros 10 en modernizarlas, automatizando y digitalizando los procesos con el objetivo de mejorar la seguridad de nuestros trabajadores, la eficiencia operativa, el aprovechamiento del material y la cualificación de los puestos de trabajo. Hemos desarrollado nuestro propio modelo de fabricación inteligente y conseguido automatizar más del 80% de la línea de producción, desde el proceso de serrado hasta el embalado, integrando, por ejemplo, máquinas con inteligencia artificial que clasifican la pizarra según su calidad. Estos avances, que han reducido significativamente la exigencia física de los operarios y mejorado sus condiciones de salud y seguridad, nos permiten ser más competitivos y afrontar la falta de mano de obra operativa. Por otra parte, fuera de los procesos, la innovación siempre ha sido una palanca de crecimiento para nosotros, sobre todo en esta última etapa, en la que el desarrollo de soluciones eficientes energéticamente, como sistemas de fachada ventilada o cubiertas solares con pizarra, nos han ayudado a expandirnos en el mercado.

—¿Qué mejoras demanda de las administraciones, por ejemplo, en infraestructuras, carreteras, ...?

—Operamos en comarcas fronterizas de Galicia y Castilla y León alejadas de los principales ejes industriales. Son territorios con carencias importantes, especialmente en materia de infraestructuras. Estas limitaciones suponen un desafío constante para la logística y el transporte de mercancías, fundamentales para el desarrollo de un sector como el nuestro, que concentra aquí el 80% de la producción mundial y tiene vocación exportadora. La pizarra se extrae en lugares de difícil acceso y se transporta mayoritariamente por carretera, por lo que la demanda de mejores comunicaciones siempre está entre nuestras prioridades. Lamentablemente, llevamos años sin ver grandes avances en proyectos que supondrían una mejora muy importante para toda la región y nuestro sector, porque nos facilitarían la salida de la producción, como la conexión de la N-536 con la N-120 en El Barco de Valdeorras, y menos todavía en los de la A-76 o el Corredor Atlántico, cada vez más esenciales para garantizar la cohesión territorial y atraer a más empresas a nuestras comarcas.

—Tienen también una labor social destacada a través de su fundación.

—La Fundación Cupa Group es algo muy importante para mí. Como es natural, debido a nuestra actividad, estamos profundamente vinculados al territorio. La relación con nuestro entorno ha sido siempre muy estrecha desde nuestro origen y una parte permanente de nuestro trabajo es colaborar con ayuntamientos, juntas vecinales y otras entidades locales. Hace diez años constituimos la fundación para dar un paso más y fortalecer activamente este compromiso a través de la formación, la inserción laboral y el establecimiento de alianzas con otras entidades sociales. Además, apoyamos iniciativas que mejoren los servicios básicos, el acondicionamiento de espacios públicos y el bienestar de los vecinos en los pueblos. Todo aquello que, creemos, promueve el desarrollo económico y social de los zonas rurales, porque es una forma de proteger nuestro entorno y nuestro propio futuro.