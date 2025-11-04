Miguel Fernández: "Son muchos los retos que compartimos"

El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, destacó las reclamaciones compartidas de León y Lugo para avanzar en "el desarrollo social y económico". En su participación en el II Foro Ancares, Fernández destacó el compromiso de los dos periódicos centenarios como Diario de León (1906) y el Progreso de Lugo (1908) como testigos del devenir de más de un siglo de evolución social "como reflejo de las dos sociedades y las historias que marcaron su evolución. Han visto el devenir de las ciudades. Sus paginas y digitales representan a las sociedades y el paso del XX al XXI. Historia, prestigio y profesionalidad para informar y generar debate para lucenses y leoneses. Ahora crean foros como el actual".

Puso en valor la importancia de este encuentro "para generar opinión y poner voz a las reivindicaciones".

Citó como peticiones compartidas el avance de las infraestructuras, la despoblación, las políticas forestales y los servicios públicos, sanidad y educación. "Son muchos los retos que compartimos y tenemos que trabajar, reclamar, llamar a todas las puertas y continuar avanzando".

Mencionó la importancia del patrimonio histórico y cultural que comparten Lugo y León, como el Camino de Santiago, el origen romano, la historia compartida y el patrón de San Froilán.