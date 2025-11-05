El tren verde manzana que mide el abandono de la vía de Feve

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Adif informa del inicio de las pruebas del proyecto de innovación para el desarrollo de una nueva aplicación del sistema ERTMS, específicamente destinada a líneas ferroviarias no principales (baja densidad de tráfico), que están llevándose a cabo en el tramo de ancho métrico entre el apeadero de La Asunción y Guardo (Palencia).

Entre las principales novedades del proyecto se encuentra la utilización del posicionamiento satelital y las redes públicas de telecomunicaciones en ERTMS Nivel 2. El proyecto también desarrolla ensayos ERTMS Nivel 1 en los que, si bien no se plantea la incorporación de nuevas tecnologías como en el caso del Nivel 2, sí se realizarán pruebas con nuevos escenarios de operación como la gestión de los pasos a nivel. Las pruebas del sistema se desarrollarán en el primer semestre de 2026. Los ensayos iniciales han comenzado con unas pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de la medición de la odometría (medición de la distancia recorrida) de los equipos ERTMS instalados en el tren. En 2026 se realizarán primero las pruebas de ERTMS Nivel 1 y posteriormente las de ERTMS Nivel 2. El Sistema Europeo de Gestión de Tráfico ERTMS es el sistema de mando y control de trenes más avanzado, adoptado por la Unión Europea, para la señalización y las comunicaciones entre la vía y los equipos de a bordo del tren. La red ferroviaria española cuenta con la mayor implantación del sistema ERTMS del mundo, con más de 3.000 km operativos. El desarrollo y la difusión de este sistema europeo para la gestión del tráfico ferroviario ha contribuido en las últimas décadas a una operación ferroviaria segura e interoperable, con un gran despliegue en las líneas internacionales. Sin embargo, su adopción en las líneas no principales ha sido más limitada, debido a su elevado coste y a la dificultad de garantizar la compatibilidad con los equipos ya instalados. La nueva aplicación del ERTMS Nivel 2 que se va a probar en el tramo La Asunción al este de León se caracteriza por disponer de un menor equipamiento en vía, manteniendo sin embargo las prestaciones de seguridad del ERTMS implantado habitualmente. De esta forma, las líneas ferroviarias podrían beneficiarse de las ventajas y funcionalidades del estándar europeo: el ERTMS mejora de forma significativa la calidad del servicio y sus prestaciones y condiciones de fiabilidad, calidad y eficacia. Incrementa la capacidad de transporte del sistema al reducir los intervalos entre los trenes en circulación y disminuir los costes de explotación. ERTMS Nivel 1 en una sección representativa de la línea (La Ercina-Puente Almuhey). ERTMS Nivel 2 en la sección La Asunción Universidad-Boñar, que además incluye la instalación de un equipo RBC (Radio Block Center) situado en el edificio del Puesto de Mando de León.