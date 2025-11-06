Mapa interactivo con las calles definitivas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de León

Todo lo marca la nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de León. Años después de lo que marcaba la ley, León tiene al fin su Zona de Bajas Emisiones. Pero, tras un gasto de más de 7,5 millones de euros financiados casi en su totalidad por la UE a condición de que los proyectos redundaran en una reducción del tráfico, el área acotada no limitará el tránsito de vehículos.

No se restringirá la entrada a los contaminantes para primar a los Eco y los Cero Emisiones, ni se discriminará entre residentes o externos. Sólo se reservará una prohibición excepcional para que no se pueda atajar por dentro de la almendra central, siempre condicionada a los casos de altos niveles de contaminación, como se recoge en la nueva ordenanza de movilidad. Este es el mapa de León afectado por la ZBE.

Aunque la aplicación de esta excepción se antoja remota en esta almendra central, donde entra el casco histórico, ya cerrado al tráfico desde hace más de un cuarto de siglo, y el Ensanche. Los umbrales elegidos para determinar cuándo un episodio de contaminación provoca el cierre al tráfico superan los datos registrados en la capital leonesa.