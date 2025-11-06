El equipo de la Territorial Noroeste de Banco Sabadell, listo para crecer

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La oficina principal de Sabadell Herrero en Oviedo acogió la convención de directivos de la Territorial Noroeste, que reunió a 250 directivos de Asturias, Galicia y Castilla y León. Con Pablo Junceda al frente, director general de Sabadell Herrero y director general adjunto de Banco Sabadell y Jaime Matas, director de Red de Banco Sabadell, en la convención intervino también por streaming, el CEO de Banco Sabadell, Cesar Gonzalez Bueno, que destacó que la entidad «está preparada para crecer más, ser más rentable y convertirse en el mejor banco de España». Junceda agradeció el compromiso y esfuerzo de todo el equipo de Asturias, Galicia y Castilla y León en este 2025, teniendo claro que el objetivo es seguir avanzando, e ir a más en el año 2026, con la única preocupación de ayudar a mejorar la competitividad de las empresas y de cubrir todas las necesidades de los particulares.