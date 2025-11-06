El 'tacón' de la montaña: las madreñas de León resucitan para conquistar el asfalto

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

Lejos de ser una reliquia olvidada en los pajares, la madreña o la galocha, el calzado tradicional de madera con sus característicos tres tacos, está viviendo un sorprendente resurgimiento cultural y social en la provincia de León. Este calzado, esencial durante siglos para protegerse del barro y la nieve en los pueblos montañeses, se ha convertido en un símbolo de resistencia e identidad rural.

Una de las manifestaciones más llamativas de esta recuperación es la "Madreñada", un evento anual donde cientos de leoneses, ataviados a menudo con indumentaria tradicional, se congregan en la capital para recorrer sus calles más céntricas, como Ordoño II, calzando sus rústicas galochas.

"La gente se está dando cuenta de que este calzado es un símbolo de nuestra cultura rural. Ver a más de 200 personas cruzar la ciudad en madreñas es un acto de reivindicación y orgullo", comentaban los promotores del evento.

Aunque el uso cotidiano ha ido disminuyendo con la modernización, la madreña sigue viva gracias a un puñado de artesanos leoneses que mantienen el oficio. Estos maestros trabajan la madera —principalmente de aliso, haya o nogal— en piezas únicas que combinan utilidad y arte, pasando de la fase del baltar (cortar el árbol) al llegrar (limpiar el interior) y el afumar (ahumar para proteger la madera).

Nombres de madreñeros históricos y actuales como los registrados en el Museo de los Pueblos Leoneses, como Florentino Rodríguez Gutiérrez o Manuel Criado Marentes, son la prueba de que el arte de tallar la madera para el pie no se ha perdido.