Renfe se reúne en León con sus clientes para abordar mejoras

Renfe celebró en León esta semana la primera edición del Foro de Experiencia Cliente con los viajeros frecuentes del servicio de Cercanías de la provincia, para poner en común impresiones del servicio que se presta a diario y conocer de primera mano las opiniones y sugerencias de los usuarios, que utilizan el tren en sus desplazamientos habituales a diario.

Los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar propuestas y consultas con el equipo humano de la Gerencia de Área de Servicio Público de Ancho Métrico, desde la que se organiza y gestiona la prestación del servicio de Cercanías de León. Mediante un coloquio semiestructurado, el Foro de Experiencia Cliente se desarrolla con el diálogo de todos los participantes, se compartieron las impresiones sobre el servicio y se analizaron las interacciones que el viajero tiene con Renfe antes, durante y después de la realización de su viaje como las frecuencias horarias, la puntualidad, el confort y la gestión de sugerencias.