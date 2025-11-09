La Universidad analiza los hábitos de vida de su alumnado de primer curso

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El grupo de investigación Interacciones Gen-Ambiente-Salud del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de León lanza una nueva edición del proyecto uniHcos, destinado al estudiantado que está primero con el objetivo de recabar datos sobre sus hábitos de vida y salud.

Desde el año 2010, un total de doce universidades españolas realiza esta encuesta que ya ha consultado a más de 12.000 estudiantes. En estos años la investigación ha servido para descubrir las principales características y hábitos de vida de los universitarios españoles, así como la adherencia a la dieta, consumo de sustancias, sueño o actividad física. Conocer mejor estas características ha servido para comprender mejor su situación y sentar las bases para múltiples iniciativas de intervención, según señalan desde la Universidad.

En los próximos días, los estudiantes de primer curso recibirán un mail de la universidad con el asunto Tu experiencia universitaria nos importa, participa en uniHcos, en el que se adjuntará un enlace para rellenar la encuesta anónima y online que recoge datos sobre diferentes hábitos de vida.

UniHcos (universidad, hábitos de vida, cohorte) es un proyecto de investigación que pretende conocer cómo influyen los hábitos de vida durante la etapa universitaria en la salud teniendo en cuenta que a lo largo de ella se adquieren y consolidan prácticas y rutinas que van a condicionar la salud futura. Conocer cuáles son esos hábitos y los factores que los determinan va a permitir la puesta en marcha de programas e intervenciones que faciliten la promoción de estilos de vida saludables. De esta forma, el objetivo de uniHcos es crear una cohorte dinámica de estudiantes universitarios que se incorporan al proyecto durante el primer curso académico y que serán seguidos durante su permanencia en la universidad.