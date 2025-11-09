La asesina en serie de ancianas ingresa en la cárcel de Mansilla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Instituciones Penitenciarias trasladó a la cárcel de Mansilla a la asesina en serie de ancianas; llega a la prisión leonesa desde la cárcel de Teixeiro, en La Coruña, desde donde se produjo el desplazamiento por sorpresa, según informa La Voz de Galicia. Protagonista y condenada por uno de los referentes de la crónica de sucesos más mediáticos de los últimos años, Remedios Sánchez fue condenada a 144 años declarada culpable de matar a tres ancianas, en una cadena de delitos en serie que le distinguió como el caso de la mataviejas. El asunto se reavivó en las últimas semanas, tras ser imputada por su implicación en la muerte de otra anciana, que pudo haber cometido con el provecho de uno de los permisos penitenciarios que disfrutó en la condena que cumple en una prisión gallega. Las pesquisas policiales están dirigidas a investigar cómo pudo morir una mujer de avanzada edad que aparece en algunas grabaciones con la asesina en serie. El juzgado número 6 de la Coruña investiga el caso, bajo secreto de sumario. La condenada por los asesinatos en serie fue juzgada en Barcelona, tras verse implicada en 2006 en los asesinatos de tres ancianas. Ahora, reavivada la casuística, se produce el traslado a la cárcel de León de Remedios Sánchez, en un trayecto que ya ha sido habitual desde las prisiones gallegas con otros presos envueltos en graves delitos; así, el Chicle, autor confeso de la joven Diana Quer, o el parricida de Moaña, fueron enviados a celdas de Mansilla de las Mulas con el fin de garantizar su seguridad en las cárceles gallegas. El traslado de la asesina mataviejas se ordenó de forma súbita, sin previo aviso para la afectada.