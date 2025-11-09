Los bolillos baten récords con 500 encajeras en Navatejera

Encuentro de bolilleras en Navatejera.Virginia Moran

Villaquilambre ha vuelto a consagrar el arte del encaje de bolillos como una de las tradiciones más vivas de la provincia leonesa. El Polideportivo de Navatejera acogió el escenario del IX Encuentro de Bolillos y Multilabores, una cita que superó las expectativas y marcó un hito en su historia al congregar a cerca de 500 participantes venidas de múltiples puntos de España.

Organizado por la Asociación de Bolilleras Leonesas, el evento llenó el pabellón de la rítmica y suave melodía del chocar de los bolillos. Aficionadas y maestras artesanas, procedentes no solo de León, sino de la comunidad, Galicia, Asturias, Cantabria y Navarra, compartieron una intensa mañana de labor. Demostraron su destreza en técnicas tradicionales como el propio encaje de bolillos, y otras como el patchwork y la vainica, tejiendo un impresionante mosaico de hilos y texturas.

El objetivo de la jornada, como subrayó la organización, es evitar que la tradición se pierda y dar continuidad a un oficio que, a pesar de su antigüedad, sigue atrayendo a nuevas generaciones. Escaparate de creatividad textil, también sirvió de encuentro comercial, donde vendedores especializados ofrecieron material a menudo difícil de encontrar.