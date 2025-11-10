La protesta autonómica por la "catástrofe" de los incendios se efectuará el día 23 en León

Una veintena de organizaciones políticas, sindicales, ecologistas y sociales han sellado un manifiesto en favor de "nuestra tierra, nuestros montes, nuestros pueblos y nuestra gente", que desembocará el próximo día 23 en una protesta autonómica que partirá a mediodía desde la plaza de San Marcos y culminará en la Catedral.

Acusan a la Junta de "abandonar" el mundo rural y de no haber aplicado las medidas de prevención a las que se comprometió tras las 60.000 hectáreas arrasadas por el fuego en 2022.

También se congratulan de que la Fiscalía haya abiertos diligencias previas contra el presidente Alfonso Fernández Mañueco y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones por omisión de socorro.

Comisiones Obreras echa de menos "un mea culpa" que no se ha producido y la falta de comparecencia de ambos tras tres meses de la "mayor catástrofe medioambiental de León en su historia".

Unos incendios de los que culpabiliza a la "mala gestión forestal de la Junta, sin medios, precariedad laboral de los efectivos contraincendios y falta de modelos innovadores" que eviten la despoblación.

El secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, recordó que fueron más de 100.000 las hectáreas quemadas este verano y tres muertos en León. Acusó a la Junta de despedir al 30% del operativo contra los fuegos y de no haber acudido a la cumbre de Ponferrada "porque sus socios de Vox son negacionistas del cambio climático". Incidió en que se "necesitan efectivos públicos para los 365 días del año".

Desde Podemos, Carlos Gil, apuntó que los incendios "no son solo por mala suerte, son sobre todo por falta de medios, mantenimiento y despoblación. Un cocktail explosivo de este Gobierno con el que hay que acabar en las urnas, porque la prevención, funciona".

Pilar González, de IU, puso el dedo en la llaga de las consecuencias de los incendios sobre el agua que beben los pueblos, contaminada por nitratos por el arrastre de las cenizas y pidió atajar el desmantelamiento de los servicios, la sanidad y los cuidados a mayores en los pueblos para que "quien quiera pueda vivir en el medio rural con dignidad".

Marina Sastre, del Movimiento Sumar, aprecia también un "deterioro de la calidad democrática y una grave ausencia de políticas medioambientales eficaces, una falta de planificación que se ha visto este verano. Sí no lo impedimos, la Junta seguirá propiciando ésto".

Otro de los firmantes del manifiesto es Ecologistas en Acción, que pide unirse al movimiento "respeto" por la magnitud del desastre que arrasó el 10% de la superficie de los montes, por la contaminación y por el riesgo de que se repita, ya que hace tres años la Junta se comprometió "a unas medidas que no desarrolló".