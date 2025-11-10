Alarma en el colegio Lope de Vega de León: bebés y alumnos sufren temperaturas de 13 grados

Termómetro en una de las aulas del colegio Lope de Vega de esta mañana.DL

Publicado por Abigail Calvo León

Cuando llegan las bajas temperaturas, los centros educativos públicos salen a la palestra por la falta de mantenimiento. En esta ocasión son los 200 alumnos del colegio público Lope de Vega los que sufren el deterioro de la caldera que calienta las aulas.

Los estudiantes, algunos bebés de menos de un año que acuden al primer ciclo de Infantil, están a temperaturas de 13 grados y acuden al colegio con mantas y están en sus clases con la cazadora para hacer frente a las bajas temperaturas.

"Esto no se puede consentir, hay bebés en colegios", remarca la presidenta del Ampa, Sara García Huerga, para incidir en que los docentes han avisado a los niños de que lleven mantas y vayan abrigados a clase "porque hace mucho frío"

El año pasado ya se alertó de los problemas que sufre la caldera y hace una semana dejó de funcionar, justo con la llegada de las temperaturas más bajas a la ciudad de la mano de la proximidad del invierno. El Ayuntamiento ha hecho un informe y la Dirección Provincial de Educación ya conoce la situación que se vive en el colegio.

"El año pasado vino un técnico, revisó la caldera e hizo un informe en que decía que había que cambiar la caldera porque cada poco se bloqueaba. Se avisó a Educación, pero nos dicen que no hay dinero. Esta situación no se puede tolerar", critica la portavoz de las familias, tras incidir en que la comunidad educativa sufre esta situación desde hace una semana.

Ahora la comunidad educativa está pendiente de que llegue una pieza para poder volver a poner en marcha la caldera, que suma muchos años y cursos a sus espaldas.

Las familias de los alumnos más pequeños y aquellos que tienen enfermedades crónicas como asma ya no envían a sus hijos al colegio a la espera de que se repare la instalación.