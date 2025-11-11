El astronauta de León Pablo Álvarez busca ayuda en los colegios para poner nombre a un satélite

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El astronauta leonés Pablo Álvarez, junto con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y de la mano de la Agencia Espacial Española, ha hecho un llamamiento a los centros educativos públicos para que le ayuden a poner nombre a los ocho satélites españoles de observación de la tierra que formarán parte de la Constelación Atlántica.

"Pon nombre a un satélite de la Constelación Atlántica" es el nombre del concurso, una iniciativa diseñada para fomentar el interés de los jóvenes en la ciencia y la tecnología espacial.

Podrán participar en el proyecto alumnos de cuarto de Primaria y de cuarto de la ESO de centros públicos de toda España y las propuestas ganadoras recibirán un reconocimiento oficial. Por un lado, la asignación del nombre al satélite y, por otro, un certificado de reconocimiento como autor del nombre seleccionado.

La participación en el concurso será individual y cada estudiante podrá enviar una única propuesta de nombre para uno de los ocho satélites.

La propuesta deberá incluir una breve descripción (máximo 250 palabras) explicando el significado del nombre, su inspiración y cómo se relaciona con los objetivos de los satélites (la observación de la Tierra, la sostenibilidad o la biodiversidad). Opcionalmente, podrá incluirse una ilustración, collage o infografía (en formato JPG, PNG o PDF, con un tamaño máximo de 5MB).

El plazo para la presentación de propuestas finalizará el 28 de noviembre de 2025.

Las candidaturas deberán enviarse exclusivamente a través del formulario online disponible en la web oficial de la Agencia Espacial Española.

La Constelación Atlántica es un programa hispano-portugués, que consiste en el lanzamiento al espacio de un total de 16 satélites (8 por parte de España y 8 por parte de Portugal). Estos enviarán información clave para prevenir inundaciones, incendios forestales, sequías y olas de calor cada vez más agresivas, y nos ayudarán a mejorar nuestra capacidad de reacción ante estas emergencias.