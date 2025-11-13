La empleabilidad convierte a la FP en un filón para atraer a León alumnos y talento

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Formación Profesional se «ha convertido en un itinerario de éxito». Esta frase que ya parece un mantra y que acuñan todas las administraciones vinculadas a la Educación se ha hecho patente en León. Hasta ahora, parecía que los universitarios eran los únicos estudios que captaban alumnos de fuera de la provincia, pero los centros de FP han revertido la situación. Un claro ejemplo de ello es el Centro Integrado de Formación Profesional Tecnológico Industrial, donde casi la mitad de sus alumnos proceden de fuera de la ciudad de León y el 12,5% han llegado a las aulas de otros países.

El director del Tecnológico Industrial, Enrique Blanco, señala que este fenómeno ha ido creciendo en los últimos años sobre todo, vinculado a extranjeros: «Al principio eran alumnos que llegaban de América Latina o de Marruecos, pero cada vez lo hacen más de otros destinos». «Hemos visto que muchos empiezan por la FP Básica, porque es una formación más práctica que la ESO y, aunque tardan más tiempo en titular por el idioma, después se animan a seguir estudiando ya sea para formarse o para montar su propia empresa», recalca Blanco para destacar el valor que le dan al emprendimiento.

El último informe de la Consejería de Educación sobre la empleabilidad de la FP cifra en el 87,4% los titulados que logran un empleo al año de concluir su formación y, de estos, el 90% se queda a trabajar en la provincia donde ha estudiado. De esta forma, la Formación Profesional se reivindica también como unos estudios para fijar talento y población, que también es capaz de captar alumnos no sólo de otras provincias sino de otros países. La nacionalidades más numerosas en el Tecnológico Industrial son la marroquí y la colombiana, y junto con otros países de América Latina, también hay irlandeses, mozambiqueños, togoleños y sirios, entre otras.

En el Tecnológico Industrial hay representación de una veintena de países. Muchos de ellos llegan al centro y «piden que les ayudemos a encontrar un piso o una residencia. Al final hacemos comunidad y les ayudamos a que se relacionen unos con otros», explica Blanco, quien incide en que la multiculturalidad «ha adquirido estatus de normalidad, cada uno viene de donde viene, pero lo importante es que aprendan un oficio».

El centro tiene medio millar de alumnos, con algunos ciclos con horario doblado por las tardes ante la alta demanda. De estos, poco más de 200 son de la capital leonesa. «Funciona mucho el boca-oreja, sobre todo con los extranjeros, porque si alguien ha conseguido un empleo lo ven como una oportunidad de futuro y lo recomiendan», precisa Enrique Blanco. «Hace tiempo que la gente ve en la FP una apuesta segura y eso también lo ven fuera. En diez años ha habido un cambio gradual, pero sin ningún paso atrás. La FP se ha puesto en valor y son unos estudios que además dan acceso a otros para seguir formándose», señala.

La Consejería de Educación carece de una estadística sobre el origen de los alumnos que se matriculan en FP, pero lo que ocurre en el Tecnológico Industrial, parece extrapolarse a otros centros, sobre todo si cuentan con ciclos singulares o vinculados a profesiones con alta demanda y «por la convalidación de títulos», aunque Enrique Blanco insiste en el llamamiento para que «vengan chicas a la rama Industrial».

HAILLU ESTAMPES MATEU: «La FP nos prepara muy bien para salir al mercado laboral» Haillou Estranpes Mateu llegó al Tecnológico Industrial de la mano de una beca de atletismo en el Centro de Alto Rendimiento. De origen etíope, y con tan sólo 18 años, procede de Tarragona y vive en la rseidencia de La Asunción. Estudia Programación de la Producción en Fabricación Mecánica, a pesar de que su primer planteamiento fue matricularse en la Universidad, «pero los horarios de FP eran más compatible con la práctica deportiva». Está en segundo curso y lo hace «muy contento, porque es muy interesante, el año que viene haré un especializado del grado y, si eso, después continuar en la universidad». «La Formación Profesional nos prepara muy bien para salir al mercado laboral y me ha ayudado a adaptarme a León, que me gusta mucho porque tiene ambiente universitario y calles con mucha vida», concreta.

ILLIAS KANNANE: "Tienes oportunidades para ir a empresas y hacer prácticas" En Marruecos Illiass Kannane estudio un ciclo similar a Producción en Fabricación. De origen marroquí, León ha llegado desde Bélgica porque un amigo le habló sobre el Tecnológico Industrial. Habla francés, inglés, árabe y español y cuando concluya formación, tras estudiar un máster, quiere regresar a Bélgica, donde reside su familia. Ahora compagina su formación con un trabajo en una cadena de comida rápida, donde le dan facilidades para poder seguir estudiando y defiende a pies juntillas la FP: «Es muy importante porque se gana experiencia, tienes oportunidades para hacer muchas cosas, además de ir a las empresas y hacer prácticas. Me abre muchas puertas», concreta. A punto de cumplir los 23 años en diciembre, a veces, junto con otros compañeros, habla en inglés en clase, sobre todo para entender «los conceptos más complejos».