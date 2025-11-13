El ‘escudo’ contra el VRS funciona en bebés, con 3.300 protegidos en León en 2 años

La temida bronquiolitis, ese fantasma invernal que solía llenar las urgencias pediátricas, parece haber encontrado un muro infranqueable en León. Gracias a la medida implementada desde la temporada 2023-2024, unos 3.300 recién nacidos de la provincia han recibido un «escudo» protector que ha marcado un antes y un después en la salud infantil.

En lugar de una vacuna al uso, el protagonista ha sido nirsevimab, un anticuerpo monoclonal que se administra a los recién nacidos (y a lactantes menores de seis meses) justo antes de la llegada del Virus Respiratorio Sincitial (VRS), el principal culpable de la bronquiolitis grave. Es como darle una dosis de defensas ya hechas, listas para neutralizar al virus.

El virus ha seguido circulando entre la población, pero la estrategia ha funcionado como un auténtico «cortafuegos» para los más vulnerables, ya que se pasó de 13 ingresos hospitalarios graves a 2 en la primera temporada después de administrar los anticuerpos específicos a más del 92%, la pasada se inocularon al 95,6% de los bebés y está (sin concluir), a un 87% según confirman fuentes sanitarias. De modo que los resultados del uso masivo del monoclonal «está resultando muy positivo», indican. Lo más importante es la caída en los casos más graves. Los ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) pediátricas por este motivo «se desplomaron casi un 90%», así que «el VRS se ha quedado sin su público más frágil», opinan.

Mientras el virus rondaba, los bebés inmunizados lo esquivaron con éxito, convirtiendo la que solía constituir la principal pesadilla de las familias en invierno en una preocupación mucho menor. El Virus Respiratorio Sincitial había sido hasta ahora la principal causa de ingresos hospitalarios en menores de un año. Aunque la mayoría de los bebés superan el resfriado, para los más pequeños, el virus ataca las vías respiratorias más finas (los bronquiolos), causando una inflamación que dificulta gravemente la respiración. El nirsevimab no es una vacuna, sino un anticuerpo monoclonal. Mientras que las vacunas enseñan al cuerpo a fabricar sus propias defensas (tardando semanas), este monoclonal actúa inmediatamente y ofrece protección pasiva durante unos cinco o seis meses, el tiempo justo para cubrir toda la temporada de riesgo. Además del beneficio directo a las familias y los pequeños, esta medida ha supuesto un alivio para el sistema sanitario leonés. Al reducir los ingresos en urgencias y UCI, se han liberado recursos y personal que, en inviernos anteriores, se dedicaban íntegramente a atender el pico de bronquiolitis.

La alta cifra de cobertura del 94% en León demuestra la confianza de los padres y el esfuerzo del personal sanitario de la provincia. Esta campaña no es un caso aislado, sino que se enmarca dentro de una estrategia de salud pública más amplia en la comunidad, donde la inmunización frente al VRS con nirsevimab es la última gran incorporación al Calendario de Vacunación para Toda la Vida de CyL, que es uno de los más completos de España.