El TSJ confirma 20 años de cárcel a la auxiliar que mató con insulina a una anciana de 98 años en León y descarta la prisión permanente

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ratificado la condena de 20 años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de León a la auxiliar de la Residencia de Mayores "Virgen del Camino" que el 17 de agosto de 2022 agredió y posteriormente inyectó insulina letal a Josefina, una residente de 98 años con demencia avanzada.

La sentencia, dictada con ponencia de la magistrada Isabel Durán Seco, desestima el recurso del Ministerio Fiscal que solicitaba prisión permanente revisable y ajusta parcialmente la indemnización por daño moral.

Los hechos probados sitúan la agresión inicial a las 19:45 horas del 17 de agosto. Mientras A. aseaba y vestía con pijama a Josefina para acostarse, la golpeó en la cabeza y la zarandeó, provocando que la anciana gritara "¡no me pegues!". Una compañera, Guadalupe, alertó al responsable asistencial y a la directora, Matilde, que llamaron a la Policía Nacional.

Josefina presentó erosiones y equimosis que curaron en cinco días, constituyendo un delito leve de lesiones por el que A. también fue condenada a dos meses de multa (6 €/día).Media hora después, entre las 20:30 y 21:00 horas, A. accedió al cuarto de curas, tomó un bolígrafo de insulina glargina de otra residente y administró cuatro pinchazos en el muslo izquierdo de Josefina mientras dormía. La anciana, no diabética, entró en coma por hipoglucemia severa y falleció el 4 de septiembre en el Hospital de León tras 17 días de ingreso

El Ministerio Fiscal recurrió para aplicar el artículo 140.1 del Código Penal (víctima especialmente vulnerable por edad o enfermedad), pero el TSJ lo rechaza por doble valoración del desvalimiento, ya incluido en la alevosía. "Supondría infracción del principio non bis in idem", señala la sentencia, que reserva la prisión permanente para "supuestos de extraordinaria intensidad".

La defensa de Adelaida alegó vulneración de la presunción de inocencia y falta de motivación en la indemnización. El TSJ estima parcialmente este punto: reduce la compensación por daño moral de 5.000 € a cada uno de los 10 sobrinos a únicamente 5.000 € para Esther, sobrina y defensora judicial de Josefina. Los 175 € por lesiones se mantienen para los herederos.

La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Fuentes judiciales destacan la solidez de las pruebas: cámaras de seguridad, testimonios coincidentes y el análisis toxicológico que confirmó la insulina como causa de la encefalopatía metabólica. La Residencia "Virgen del Camino" reforzó protocolos tras el suceso y Adelaida fue despedida inmediatamente. El caso ha reabierto el debate sobre la supervisión en centros geriátricos de Castilla y León, donde residen más de 45.000 mayores dependientes.