El alcalde de León defiende que las diez licencias de taxi "no será un problema" para el sector y dará respuesta a las demandas

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El alcalde de León, José Antonio Diez, defiende la ampliación de las licencias de taxi, "congeladas desde hace mucho tiempo" y a pesar de las críticas recibidas desde el sector, porque el Ayuntamiento recibe "importantes y reiteradas quejas" sobre el servicio, sobre todo por la estación de trenes.

"Las licencias no se han modificado en 20 años y la ciudad ha cambiado en este tiempo", incide, tras remarcar que "se ha intentado que se mejore el servicio, pero los esfuerzos de los taxistas no han sido suficientes. La ampliación de las 10 licencias no será un problema para el sector y desde el Ayuntamiento se da respuesta a las necesidades de los usuarios", dice Diez, quien apunta que de las 10 licencias, c5 son para vehículos adaptados.