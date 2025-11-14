El barrio de San Mamés en León se lleva un importante premio de la Lotería Nacional

Varias ristras de boletos en una de las administraciones de Lotería de León.ÁNGELOPEZ

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado ayer premió el número 57296, vendido parcialmente en el barrio de San Mamés. En concreto, en el despacho receptor 45.690, ubicado en un estanco de la calle Jaime Balmes, 6. Este premio de 300.000 euros al número también se extendió a varios puntos de la geografía nacional, como Benidorm, Gijón, Barcelona, Madrid o Sevilla.

El segundo fue el 57151, también muy repartido por diferentes ciudades de España.