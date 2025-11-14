Un choque en cadena deja tres vehículos daños en Valverde de la Virgen

Accidente en Valverde de la Virgen

Una colisión por alcance en el punto kilométrico 314 de la N-120, en Valverde de la Virgen, ha provocado retenciones de tráfico esta mañana en una de las principales arterias de acceso a la ciudad.

En el choque se han visto implicados tres turismos y fue necesaria asistencia sanitaria para atender a una mujer de 30 años que se quejaba del cuello.

El Servicio de Emergencias 112 dio aviso a la Policía Local de Valverde de la Virgen, a Tráfico de León y a Sacyl, que envió una ambulancia

Accidente en Valverde de la Virgen

Accidente en Valverde de la Virgen

Accidente en Valverde de la Virgen