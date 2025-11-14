Un choque en cadena deja tres vehículos daños en Valverde de la Virgen
Una mujer de 30 años ha resultado herida con un latigazo cervical
Una colisión por alcance en el punto kilométrico 314 de la N-120, en Valverde de la Virgen, ha provocado retenciones de tráfico esta mañana en una de las principales arterias de acceso a la ciudad.
En el choque se han visto implicados tres turismos y fue necesaria asistencia sanitaria para atender a una mujer de 30 años que se quejaba del cuello.
El Servicio de Emergencias 112 dio aviso a la Policía Local de Valverde de la Virgen, a Tráfico de León y a Sacyl, que envió una ambulancia