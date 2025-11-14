ULE, Incibe y Mnemo-Escaparsa presentan eVIN, un sistema "pionero" sobre evidencias digitales en automóviles conectados

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La Universidad de León (ULE), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ya la UTE Mnemo-Escaparsa presentan este viernes eVIN, un sistema "pionero" para la obtención y certificación de evidencias digitales en automóviles conectados.

La presentación se realiza en el marco de la actividad titulada 'Obtención de evidencias digitales de un automóvil', dentro de la Semana de la Ciencia de Castilla y León, y el sistema eVIN ha sido desarrollado por la UTE Mnemo-Escaparsa con la colaboración del Grupo de Robótica de la ULE y la financiación del Incibe.

Durante la actividad se presentará la iniciativa y se realizarán demostraciones de este sistema innovador, orientado a garantizar la integridad, trazabilidad y validez legal de los datos obtenidos durante un análisis forense en vehículos conectados.

Este enfoque permite establecer una cadena de custodia digital fiable y verificable, facilitando la labor de los analistas forenses y garantizando la conservación de las evidencias digitales obtenidas de vehículos con plena validez jurídica, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La actividad se realizará de forma teleinformática a través de la plataforma Google Meet y es parte de la Iniciativa Estratégica de Compra Pública Innovadora (Iecpi), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la financiación de los Fondos Next Generation-EU.

Instrumento "clave"

La Compra Pública de Innovación (CPI) se ha consolidado como un instrumento "clave" para impulsar la innovación y la competitividad desde los poderes públicos, empleando la demanda pública de productos, servicios y suministros como medio para poner en marcha políticas públicas y ejecutar los mandatos de las entidades compradoras.

La Iniciativa Estratégica de Compra Pública Innovadora del Incibe está dotada con un presupuesto global de 224 millones de euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con financiación de los Fondos Next Generation-EU.

Esta propuesta, que se ejecuta al amparo de Ciberinnova, está asociada al 'Componente 15. Inversión 7 Ciberseguridad: Fortalecimiento de las capacidades de ciudadanos, pymes y profesionales e impulso del sector' y contribuye al desarrollo del Programa Global de Innovación en Seguridad, recogido en los hitos 245 y 453 del PRTR.

MNEMO-ESCAPARSA

La UTE Mnemo-Escaparsa 2021 es una unión temporal de empresas formada para el desarrollo del proyecto eVIN. Está formada por Mnemo, una empresa española con proyección internacional centrada en la Ciberseguridad y la Tecnología y Escaparsa 2021, una pyme leonesa centrada en el desarrollo de tecnologías para el campo de la automoción.

La UTE ha contado con la colaboración del Grupo de Robótica de la Universidad de León, una unidad de investigación consolidada y reconocida por la Junta de Castilla y León (UIC-215) que forma parte del Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería (I4). El grupo desarrolla actividades de investigación en la generación de comportamiento seguro en sistemas autónomos.