Los arquitectos analizan cómo hacer frente a las catástrofe

El Colegio Oficial de Arquitectos de León celebró ayer una jornada técnica con motivo del Día Mundial del Patrimonio, centrada en el papel de los arquitectos en las tareas de emergencia, recuperación y reconstrucción del patrimonio y del territorio tras catástrofes naturales.

La decana del colegio, Eva Testa, enmarcó la jornada en un contexto marcado por fenómenos extremos cuya frecuencia se ha intensificado y recordó episodios recientes como el terremoto de Lorca, la erupción volcánica de La Palma, la dana de Valencia o los incendios en León de este verano y planteó a los ponentes la necesidad de evaluar el nivel de respuesta de arquitectos, técnicos e instituciones ante este tipo de situaciones. Testa subrayó que «cada fase exige un enfoque profesional distinto, pero siempre coordinado y orientado a proteger a las personas y al patrimonio». En la jornada participaron el presidente de Ponferrada, Jesús Gorostiza, la aquitecta Paula Nogueira y el ex decano del Colegio de Arquitectos de Valencia, Luis Sendra.