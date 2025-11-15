Scayle cierra con el BSC el plan nacional de comunicación cuántica

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El Centro de Supercomputación de Castilla y León, Scayle, con sede en la Universidad de León cerró ayer en Barcelona el Plan Complementario de I+D+i en Comunicación Cuántica, que ha movilizado 75,3 millones de euros. El plan se ha centrado en impulsar el desarrollo de tecnologías cuánticas aplicadas a las comunicaciones, unas iniciativas en las que trabaja fuertemente Scayle que ya ha trazado un tendido de más de 6,5 kilómetros de fibra para conectarse con Incibe y abodar las claves que darán más seguridad a los mensajes y comunicaciones. De hecho, ayer se lanzó el primer mensaje cifrado con estas claves cuánticas en una jornada que se desarrolló en el BSC, el supercomputador nacional ubicado en Barcelona.

En el programa, lanzado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades participan seis comunidades autónomas y junto con Castilla y León y Cataluña están Madrid, Comunitat Valenciana, Galicia, y País Vasco, que han contado con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

El Plan se ha centrado en impulsar el desarrollo de las tecnologías cuánticas aplicadas a las comunicaciones «quantum-safe» y al internet cuántico, alineándose con las iniciativas europeas de EuroQCI, la Quantum Flagship y el Quantum Act.

Entre los resultados científicos más destacados está el impulso al desarrollo y la implementación de tecnologías para sistemas de cifrado y transmisión segura de información mediante distribución de claves cuánticas (QKD), combinando infraestructuras clásicas y cuánticas para reforzar su seguridad, en las que también trabaja Scayle, y el despliegue y la puesta en marcha de la mayor red de comunicación cuántica de España, con casi mil kilómetros de longitud acumulada. Todo ello permitirá en el futuro el despliegue de una estación terrestre óptica para comunicaciones cuánticas vía satélite, que también será pionera en el país. A su vez, se ha promovido el desarrollo de protocolos, simuladores y software de control de llaves cuánticas, la corrección de errores y algoritmos, así como la demostración de diferentes tecnologías.