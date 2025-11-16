El líder de igualdad del PP se reúne con el feminismo leonés

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime De los Santos se reunió ayer con las principales asociaciones feministas de la capital, acompañado por las responsables del partido en la matería, Sofia Acedo y Silvia Franco, acompañado por la senadora Asunción Mayo.

Fue «una reunión muy fructífera porque hemos podido escuchar de primera mano las necesidades de las mujeres en este territorio. Necesidades reales tanto de profesoras como de responsables de espacios para la protección de mujeres víctimas de violencia machista y, por supuesto, abundando en cuestiones como las necesidades que tienen las mujeres que viven en el medio rural, que en una provincia como la de León, con 1.234 municipios, se convierte en la columna vertebral de las necesidades políticas igualitarias", explicó.

FALLOS EN LAS PULSERAS

Recordó que «la presidenta del Partido Socialista de Castilla y León, Ana Redondo, desgraciadamente la ministra de Igualdad del Gobierno de España» sigue «ocultando uno de los ejemplos más vergonzosos de este gobierno, y es el que ha dejado desprotegidas a las mujeres, pero a las mujeres más vulnerables, a las mujeres que son víctimas de la violencia machista y que, después de ser conocedores de los fallos en las pulseras antimaltrato, lo que demuestra es la desafección de todo el gobierno que se hacía llamar el más feminista por esas mujeres». El responsable de igualdad asegura que en el Gobierno «lo sabían porque se lo dijeron las trabajadoras de Cometa, lo sabían porque se lo dijeron los representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, también las víctimas, y lo ocultaron, y siguen mintiendo, y lo único que hemos escuchado a la ministra decir que si esta barbaridad afectaba a un 1% de esas 4.500 mujeres que se creían protegidas por las pulseras antimaltrato, no era para tanto. ¿Perdón? ¿45 mujeres en peligro de muerte no son lo suficientes como para que la ministra Redondo hubiera puesto toda su energía en resolver el problema? No solamente no lo hizo en su momento, sino que en los últimos días ha vuelto a haber un fallo y me pregunto, ¿por qué no una contratación de emergencia?»

De los Santos cree tener una explicación: «El contrato lo diseñó Irene Montero, el anterior gobierno en el que Podemos tenía bajo sus manos el Ministerio de Igualdad y por los cuatro votos de Podemos, Pedro Sánchez está dispuesto, a seguir desprotegiendo a las mujeres».