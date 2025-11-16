Medio siglo de vida para contar las que salvó el Princesa Sofía

Cincuenta años después, el equipo de profesionales que inauguró el hospital Princesa Sofía se citó este sábado para contarse de nuevo esa vida en la que salvaron tantas. Con mesa y mantel, 360 antiguos trabajadores, familiares y amigos aprovecharon la conmemoración del medio siglo de la apertura para celebrar la evolución de aquel proyecto que, promovido por la Diputación, nació como relevo del San Antonio Abad para atender a los enfermos de la beneficencia provincial.

El aniversario rememora la historia de un hospital en el que la Diputación invirtió 175.517.712 pesetas, a los que se sumaron otras 80.539.098 pesetas en el equipamiento. La dotación cimentó un edificio de 12 plantas y sótano, con la tecnología de la época, que permitió el traslado desde el San Antonio Abad en mayo de 1975. Era un edifico espléndido, innovador, muy visible de 12 plantas y una planta sótano, con los medios y la tecnología existente en esa época. El escenario permitió armar un sistema con «una alta eficiencia de las plantillas, bastante ajustadas, que supieron optimizar el aprovechamiento de equipos e instalaciones y un funcionamiento con unos buenos niveles de calidad», como recordaron desde la comisión organizadora.

Esa relación, como se pone de manifiesto aún en actos como el de ayer, permitió avanzar desde aquella prestación de beneficencia y conciertos con la Seguridad Social, mutuas laborales y compañías aseguradoras, además de pacientes privados, hasta su integración con el Virgen Blanca, en 1990, dentro del Insalud. Hoy, tras la reforma estructural, son uno bajo el cartel del Hospital Universitario de León. Aunque aún hay quienes, cuando les preguntan, recuerdan que les salvaron la vida en el Princesa Sofía.