Acuerdo entre Ayuntamiento y Junta para mejorar los colegios

El alcalde de León, José Antonio Diez, declaró ayer que mantiene conversaciones con la Junta para abordar mejoras en los centros educativos de León, que son, según apuntó, los más antiguos de la Comunidad. Unas conversaciones que llegan tras años de conflicto para determinar de qué administración son las competencias, mientras los colegios sufren las goteras o las constantes averías en las calderas.

"Yo creo que no tardando mucho habrá alguna noticia entre el Ayuntamiento y la Consejería deEducación que demostrará que, efectivamente, cuando se habla, cuando hay diálogo y cuando hay voluntad por las partes, las cosas pueden mejorar", puntualizó.

No obstante, precisó que este acercamiento de posturas «no quiere decir que de la noche a la mañana todo vaya a mejorar", pero sí destacó la «voluntad política» por parte de la Administración autonómica y el Consistorio de León para coordinarse y poder realizar una tarea satisfactoria que mejore los colegios.

En este contexto, recordó que el Ayuntamiento aporta un millón de euros al año en materia de mantenimiento de centros educativos, una aportación que se sumará a las mejoras que se abordarán de la mano de la Junta. "Con la Junta hay unas conversaciones muy avanzadas que espero que en los próximos días haya algún anuncio al respecto", dijo, para agregar que este compromiso permitirá, de manera paulatina, que los centros escolares públicos de León tengan el nivel «acorde» a la exigencia que requieren los niños y los docentes que desarrollan su actividad en ellos.

José Antonio Diez se pronunció de este modo en el Coto Escolar, donde se presentó la programación diseñada para el actual curso escolar a los directores y responsables de los centros educativos de la ciudad.