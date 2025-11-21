El gran timo de Feve: migajas de 2 M€ para enterrar la conexión con León tras 14 años

Los 14 años de reivindicaciones para que el tren de Feve regrese al centro de León han quedado esta semana en punto muerto. Los once alcaldes afectados por la abrupta interrupción en 2011 de la línea C1 en La Asunción, a escasos tres kilómetros de la estación de Matallana, reconocen sentirse desinflados por la nula capacidad de maniobra que les deja el Ministerio de Transportes, que ha roto ese sueño con el criterio de la rentabilidad y una única opción encima de la mesa de 2 M€: el trasbordo con un autobús eléctrico.

Desde las filas del PSOE, el alcalde de La Vecilla, Moisés González, admite que «no» le gusta, «pero no hay otra. Esto estaba enquistado desde hace mucho tiempo, es desagradable y llegó a a un límite terrible porque los anteriores no hicieron nada. El secretario de Estado José Antonio Santano habló claro, los trenes de gasóleo no pueden entrar ahora a la ciudad, porque cambió la normativa, no son sostenibles y electrifizar toda la línea que llega a Bilbao sería complejo y de años. Por eso, para que la infraestructura no se siga deteriorando se cubre y se transborda a un autobús eléctrico en el mismo andén para que los mayores no sufran desniveles».

Asegura que la solución ministerial «es dolorosa, todos la sufrimos y yo estoy a 40 kilómetros, pero es viable y si decimos que no, el tren se seguirá deteriorando y al final no queda nada». Confía, no obstante, en que en «4 ó 5 años la tecnología avance y pueda haber trenes a batería que entren a la estación. Me apunto a lo mejor dentro de lo malo».

Incluso el PP vio que la oferta de Transportes «eran lentejas» y, aunque llevar los trenes al centro urbano tiene un alto coste de 36 millones, no está de acuerdo en apartarla en favor de la solución del autobús, «que muestra una vez más que somos vecinos de tercera. Se invierte en otras zonas y en Feve estos años ni un euro, así que se han cargado a los picabilletes, a los jefes de estación, a todos... y Santano vino con unas cifras de escaso rendimiento por los 700 viajeros que hay, cuando son estadísticas que no valen porque el tren no entra al centro. Ponlo bien, y la cosa cambia», expresa el regidor de Valderrueda, Esteban González.

De hecho, el alcalde de Villaquilambre, Vicente Álvarez (UPL), está convencido de que si Feve vuelve a comunicar en seis minutos con el centro de León «mi municipio aportaría al menos 11.000 potenciales usuarios». Admite que salió «decepcionado» de la reunión y le «extrañó» que no hubiera un rechazo total a cubrir las vías para el paso del autobús, «porque supondrá que la solución provisional acabará siendo definitiva y el tren muere».

También cree que la propuesta de Santano desvertebra y desincentiva la movilidad al perder la conexión directa con un transbordo que alarga el tiempo de viaje y genera incomodidad. «Mejorar el transporte público es vital para fijar población joven, dejar el vehículo privado en casa y cumplir la función social del Estado».

Flecha (IU): «El problema es el transbordo en bus no el combustible que se use»

El alcalde de Garrafe de Torío, Miguel Flecha, cree que «es irrenunciable que el tren pueda llegar al centro urbano. Es algo que venía sucediendo hasta las obras de integración de Feve en la ciudad y se deben orientar todos los esfuerzos para lograr que los trenes vuelvan a la estación de Matallana. El Ministerio quiso vender el uso del autobús eléctrico como alternativa sostenible, pero si es lo que les preocupa, que cambien el actual autobús por uno de gas natural, por ejemplo, pero que no olviden que el verdadero problema es realizar el transbordo. La propuesta no supone más que«maquillar lo que hay pero despilfarrando más dinero público y para hacer algo que ellos mismos reconocen que no funciona. El problema es el autobús no el combustible que se use».

Gavilanes (PP): «Es insensato y denota la nula influencia del PSOE leonés en Ferraz»

El portavoz del PP en las Cortes, R9icardo Gavilanes, opina que «la implementación de un autobús eléctrico por el trazado ferroviario contó con el rechazo frontal del secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, y del delegado del Gobierno y anterior alcalde de Cistierna, Nicanor Sen, quienes contradijeron al representante ministerial y garantizaron a los miembros de la Plataforma para la Defensa de Feve que el tren llegaría «sí o sí» al centro de León. Supone una nueva vuelta de tuerca absolutamente insensata para no querer reconocer que el tren no volverá a llegar a la estación de Matallana. Demuestra que León es una provincia irrelevante e invisible para el Gobierno de Pedro Sánchez y los socialistas leoneses tienen nula influencia».

Cendón (PSOE): «El PP lo paralizó en su día y ahora es la única alternativa viable»

El secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, cree que «esta solución permite poner en valor de manera inminente la infraestructura hasta León centro, manteniéndola en uso y evitando que continúe su deterioro mientras se alcanza la solución definitiva. Es la única alternativa viable a corto plazo para restablecer el servicio por el trazado y es una medida reversible, concebida para mantener la actividad hasta que se disponga de los trenes aptos que puedan circular. Santano se reunió con los alcaldes en un ejercicio de transparencia y diálogo, explicando de forma detallada los hitos técnicos y las fases. Hemos llegado a este punto porque en su día el PP paralizó el proyecto, lo recortó y llevó al tribunal, lo que condiciona las soluciones disponibles».

Santos (UPL): «Por qué el tranvía aquí es caro y se invierten millones en otras zonas»

El leonesista Luis Mariano Santos y alcalde de Cistierna ve «curioso que desde hace 14 años, ni antes ni ahora, se tenga una solución para devolver los trenes al centro urbano. Con la propuesta del autobús eléctrico me sentí desinflado, un Pepito Grillo que sigue asegurando que éso no vale, que no puede haber ciudadanos de primera y segunda y que en la Montaña, aunque seamos pocos, tenemos los mismos derechos a disfrutar de servicios públicos de calidad, no cercenados por la rentabilidad económica o la falsedad de las cifras de usuarios que esgrimió Santano, porque bajaron porque el tren se detiene en La Asunción. Llévalo a Matallana y se llenará. ¿Por qué el tren-tram aquí es caro y se invierten millones en otras zonas? Va a provocar más despoblación».