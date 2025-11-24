Una investigación "made in León" busca en 1.700 pacientes cómo frenar la amenaza de superbacterias

Es una escena recurrente. Te duele la garganta, tienes fiebre, te sientes fatal y vas al médico de cabecera pensando: «Ojalá me mande antibiótico para cortar esto ya». Pero, a menudo, ese deseo es el origen de un problema mundial. Si el «atacante» es un virus (gripe o covid), el antibiótico no le hará ni cosquillas, pero sí entrenará a las bacterias de ese enfermo para hacerse más fuertes y peligrosas.

Para romper ese círculo vicioso, desde León se puso en marcha el año pasado una iniciativa liderada por la investigadora Alba Delgado y el catedrático y epidemiólogo Vicente Martín denominada Raprim. Su arma es pequeña, rápida y eficaz: el test bivalente. Una prueba para luchar contra la pandemia silenciosa de la resistencia a los antibióticos por una sobreprescripción, ya que las superbacterias matan ya 20 veces más que los accidentes de tráfico.

El ensayo clínico, de la mano del Instituto Carlos III y que involucra a 60 médicos, ya llegó en 2024 a 700 pacientes aquejados de dolencias respiratorias captados en 34 centros de salud de España, seis de ellos en León: Eras de Renueva, Trobajo del Camino, San Andrés del Rabanedo, La Bañeza, Astorga y Bembibre. Los tres primeros funcionaron como grupo de control, «donde los médicos siguieron el protocolo y recomendaron o no antibiótico por si acaso o porque el paciente presionaba mucho», y el resto como grupo de intervención «para probar la eficacia del test que determina si el patógeno es virus o bacteria», explica Martín. El estudio acaba de iniciar ahora su segunda fase invirtiendo la asignación de esos grupos y espera rondar el millar de usuarios, «ya que el año pasado hubo muy poca gripe y casi nada de covid y este año ya tenemos gripe, a ver cómo se comporta». El objetivo de fondo no es solo ahorrar cajas de medicamentos, sino luchar contra el fortalecimiento de los antibióticos.

La investigadora Alba Delgado y el catedrático Vicente Martín, ambos de la ULE.DL

España es uno de los países que más antibióticos consume (y malgasta), y se teme que de seguir así, una simple infección de muelas o una operación sencilla podrían ser mortales porque los medicamentos no funcionen. Este ensayo, nacido en el seno de la Universidad de León y la Atención Primaria, quiere poner números sobre la mesa para demostrar científicamente que usar estos tests reduce drásticamente la prescripción inútil de fármacos. Combinando la experiencia veterana de Martín (una de las voces más respetadas durante la pandemia) con el empuje de la nueva investigadora Delgado, están convirtiendo las consultas de los centros de salud en laboratorios de datos que podrían cambiar la forma en que se trata la gripe en toda España.

En un cuaderno cada profesional sanitario recoge los datos digitalmente. El análisis estadístico determinará si el uso de pruebas rápidas de antígenos en Atención Primaria es útil para la reducción de la prescripción de antibióticos. Además se evaluará si las pruebas rápidas de antígenos presentan valores predictivos. «Los antibióticos curan un elevado número de enfermedades infecciosas. Sin embargo, su amplia difusión, da alas a las superbacterias».

Una solución de 15 minutos

Cuando un paciente llega con síntomas respiratorios, el médico a veces receta antibióticos (la llamada incertidumbre diagnóstica). El ensayo clínico que pilota este equipo leonés busca cambiar el protocolo. La idea es sencilla pero revolucionaria: aplicar un test de antígenos bivalente (una sola prueba que detecta a la vez si es gripe A/B o covid) en 15 minutos. Si es virus, el antibiótico no lo cura, solo dañará al paciente.

Ensayo líder en España

Son tan diminutas que en un solo cabello podrían refugiarse hasta 70 bacterias, pero algunos de estos microorganismos invisibles al ojo humano han desarrollado una habilidad de adaptación tan sorprendente que se escapan a la acción de los antibióticos. Y eso ha puesto los pelos de punta a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advierte que podrían llegar a convertirse en la primera causa de muerte en el Planeta. León dio un paso adelante el año pasado para colocarse en medio de ese tablero de batalla con la investigación pionera en España de Alba Marcos y Vicente Martín para buscar alternativas al exceso de prescripción de antibióticos sobre todo ante las infecciones respiratorias, ya que ese exceso hace que las bacterias aprendan el truco de cómo esquivar el medicamento y sobrevivir.

No están solos. En el equipo también participan miembros del grupo de investigación de Interacciones Gen-Ambiente y Salud de la ULE, médicos de la Red de Investigadores de la Fundación de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) de todo el país, y enfermeras de Atención Primaria y servicios de microbiología de las Áreas de Salud de León y El Bierzo.

La investigación surge «por el grave problema de salud pública que presenta la resistencia a los antibióticos» y minimizar las recetas inadecuadas, explican. Delgado indica que «será particularmente importante para fortalecer los sistemas de vigilancia de riesgos sanitarios, y para aumentar la eficiencia de las políticas sanitarias y la calidad del Sistema Nacional de Salud». También se espera que contribuya a la renovación y ampliación de las capacidades de Primaria, la mejora de la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario, la reducción de las desigualdades sociales y territoriales y el aumento de la calidad de vida y el bienestar. El ensayo busca reducir el abuso de antibióticos y hacer más atractiva la medicina de familia. Pondrá su granito en «mejorar la eficiencia de los servicios de Primaria en prevención, diagnóstico precoz y control de enfermedades», remarcan.