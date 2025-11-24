Cruz Roja crea un nuevo itinerario sociolaboral para impulsar el empleo en Villaquilambre

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Cruz Roja impulsa un nuevo itinerario sociolaboral en el municipio leonés de Villaquilambre dirigido a 16 personas vulnerables, desempleadas o perceptoras de la renta garantizada de ciudadanía, con el fin de mejorar sus competencias personales, sociales y laborales e impulsar su inserción en el mercado de trabajo.

La primera reunión tendrá lugar este miércoles, 26 de noviembre, y supondrá el inicio de un recorrido que se prolongará hasta abril del próximo año. A lo largo del proceso se informará a los participantes sobre los recursos disponibles tanto en organismos públicos como en instituciones privadas, se identificarán sus necesidades y se trabajará en el desarrollo de sus capacidades para mejorar sus opciones de acceso al empleo.

El itinerario se desarrollará a través de formación en competencias básicas, transversales y técnicas, así como cursos de recualificación profesional en aula acompañados de prácticas en empresas y seguimiento individualizado.

El objetivo final de la iniciativa es favorecer la integración en los espacios laborales, superar barreras y combatir la discriminación con especial atención a la igualdad de género y de trato, garantizando una igualdad de oportunidades real en el empleo.