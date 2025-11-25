El Black Friday desata un «atasco» logístico en León de 60.000 envíos

Repartidores de León a la espera de cargar las furgonetas para cubrir decenas de rutas para entregar paquetes.f.o.

El sector logístico de León se enfrenta a su prueba de fuego más exigente, con previsiones de gestionar cerca de 60.000 envíos durante la campaña del Black Friday. Esta cifra, que representa un incremento del 9% respecto al año anterior, según la patronal, pone en máxima alerta a las empresas de transporte y reparto que operan en la provincia.

Si a nivel nacional, la media diaria de envíos que se espera asciende a 4,3 millones, con picos de hasta 5,5 millones en los días inmediatamente posteriores al Black Friday, en León se calcula que se triplicará la actividad diaria. Además de empresas locales como Galastur, CBL o Logística Cerecedo, en León también operan las delegaciones de las principales compañías de paquetería y mensajería a nivel nacional e internacional, como Correos Express, Seur, MRW, GLS, DHL, y los centros de distribución asociados a Amazon y otros marketplaces.

Precisamente desde DHL confirman que los «3.500 paquetes» que mueven cada día en la provincia pasarán a casi 5.000 en estas fechas clave. Un dato que también avalan desde la delegación de MRW, donde estiman el incremento de envíos respecto a la temporada normal «en un 40% o superior durante la campaña del Black Friday y Navidad y el incremento de personal para el reparto en torno al 30% en números globales».

Precisamente ese ritmo vertiginoso se traduce en una presión sin precedentes sobre las plantillas y los centros de distribución de León.

La dinámica de crecimiento del comercio electrónico impacta directamente en León, como nudo de comunicaciones y con una red de plataformas logísticas en crecimiento, que deberá absorber parte de ese flujo masivo de paquetes.

Las empresas de reparto local y nacional en León, que cubren desde los polígonos industriales hasta la entrega en el casco urbano y el ámbito rural, se encuentran en una situación de esfuerzo máximo.

Para hacer frente a esta demanda, el sector logístico prevé aumentar sus afiliaciones a la Seguridad Social en un millar de personas en León en campaña. Un esfuerzo de contratación temporal «crucial para garantizar que las entregas se realicen a tiempo, especialmente en una provincia con una notable dispersión de población», señalan.

Estos empleos se concentran principalmente en perfiles de empaquetadores, mozos de almacén, carretilleros y transportistas/repartidores de «última milla». Esa cifra supone un incremento de la contratación de más del 14% respecto a la campaña del año anterior, lo que subraya la consolidación de la logística como el principal motor de empleo en estas fechas.

Desde Uno Logística se reconoce que el consumidor actual está «más informado, organizado y es más exigente», ya que busca entregas rápidas y una trazabilidad detallada. Esto obliga a los operadores logísticos leoneses a optimizar sus rutas y a utilizar intensivamente tecnologías de gestión.

León no solo gestiona envíos de fuera de la provincia, sino que desde aquí también parten miles de prendas y artículos a otras zonas de España, ya que el centro logístico de Inditex en Onzonilla dispone de una nave de 40.000 metros cuadrados que reparte a 2.000 tiendas y Decathlón gestiona desde su gigantesca nave en Villadangos a 37 de sus establcimientos del Norte del país.

Los gigantes como Amazon, Shein y Temu son los principales generadores del volumen de paquetería. Se calcula que el comercio electrónico transfronterizo representa una porción creciente, con Amazon sigue como líder indiscutible en España.

Gran parte de los 60.000 paquetes estimados para el Black Friday provienen de ellas, aunque la entrega final se realiza a través de redes propias de reparto en el caso de Amazon y con un ecosistema de decenas de compañías de transporte y logística que van desde grandes operadores nacionales e internacionales con sedes en los polígonos de Onzonilla o Trobajo del Camino, hasta pymes de reparto local y mensajería urgente que gestionan la entrada de mercancía por carretera y su posterior distribución capilar.

Los modelos de entrega 'fuera de casa', al alza

Una tendencia clave que podría aliviar la presión sobre los repartidores en la ciudad de León durante los días del Black Friday es el auge de los modelos de entrega «out of home» (fuera de casa).

Actualmente, estos modelos, que incluyen lockers (taquillas) y puntos de conveniencia (comercios asociados), ya representan cerca del 16,2% de los envíos totales que se producen en la provincia. Estos puntos, que son cada vez más visibles en barrios y comercios de la capital leonesa, permiten a los ciudadanos recoger sus paquetes a su conveniencia, lo que ayuda a descongestionar las entregas a domicilio que, en épocas de pico como ésta, pueden derivar en demoras y frustraciones de los clientes.

La campaña de descuentos pone a prueba la fortaleza, flexibilidad y capacidad de adaptación del sector logístico en toda España y, de manera particular, en los centros operativos de la provincia leonesa, que se esmeran en transformar la cifra récord de envíos en éxito de servicio.