Jornada BBVA: Las herramientas para reforzar la competitividad en nuevos mercados

Crecer, diversificar riesgos y consolidar el futuro son tres de los principales argumentos con los que las empresas dan el salto a la internacionalización. Un camino que no está exento de desafíos, pero en el que cuentan con el asesoramiento y el apoyo de instituciones como la Cámara de Comercio e Industria de León y de entidades como BBVA. Asesores que aúnan cercanía a los emprendedores, sobre todo a las pymes, y experiencia en el ámbito internacional, para abordar un proceso cada vez más necesario en la dinámica empresarial en busca de la competitividad.

Para abordar los retos de las empresas que apuestan por la expansión y sus necesidades a la hora de competir en nuevos mercados Diario de León y BBVA celebraron una webinar en la que participaron Ángela Pardeiro, responsable de Soluciones Internacionales Noroeste de la entidad financiera, Alberto de Paz, responsable de Internacionalización de la Cámara y Óscar Fidel Rodríguez Ordás, gerente de Tecoi, empresa especializada en fabricación de maquinaria industrial de grandes dimensiones para el corte y procesos del sector metalúrgico, y que desde su sede en Sabero exporta el 85% de las máquinas que desarrolla.

El empresario explicó que mantener el crecimiento de la compañía fue uno de los principales motivos por los que abordaron la salida al exterior, cuando el mercado español se quedaba ya pequeño.

«Al principio no le dimos tanta importancia, pero diversificar los riesgos ha sido otra de las claves de este proceso. Cuando estás en varios países siempre es más fácil sortear la crisis, lo vimos claramente en la de España de 2007». A todo ello Rodríguez Ordás sumó el «espíritu aventurero, confiamos en que nuestro producto era interesante para la industria, y nos motivaba venderlo en otros mercados». Entre las principales barreras que encontró al principio el empresario leonés destacó la financiación. «Primero invertimos en independizarnos de la empresa matriz, familiar, y consolidar nuestro proyecto; y después para afrontar la internacionalización, que requiere consolidar tu marca, darte a conocer, participar en misiones comerciales,... Mantener el crecimiento e ir adaptando las instalaciones y la estructura requiere ese esfuerzo inversor».

Un proceso que conoce bien Alberto de Paz, que repasó los principales sectores en los que operan las empresas que más pujanza tienen en las exportciones leonesas. Destacó el sector farmacéutico y veterinario, además del cárnico con el porcino al frente. Las preparaciones de alimentación animal también son potentes, como las legumbres, sobre todo cocidas. Los complementos alimenticios, las infusiones, el vidrio para construcción, acero y cable eléctrico completan este escenario de grandes exportadores, que no es ajeno a las tensiones geopolíticas actuales. Respecto a los problemas específicos de las pymes, De Paz señaló que apoyarlas es uno de los objetivos de la Cámara de Comercio, que además de la tramitación («para muchas empresas es imposible tener un departamento de exportación mínimo») organiza misiones comerciales continuamente con agenda de entrevistas en destino, y subvencionadas.

Apoyo financiero

Frente a todos los retos que se presentan a las empresas a la hora de abordar los mercados internacionales Ángela Pardeiro destacó el potencial de una compañía como BBVA, que «está muy cerca de las empresas y conoce perfectamente sus temores y retos. Y a la vez está muy internacionalizada, con presencia en 25 países. «Tratamos de trasladar la mejor información para que puedan tomar las mejores decisiones empresariales».

Y la salida al exterior es clave: «Les permite aumentar el número de clientes, diversificar las fuentes de ingresos, ser más resilientes para afrontar las dificultades, acceder a nuevos proveedores y ser más competitivas». Desde BBVA ayudan a las empresas más allá de la financiación, porque «tenemos la capacidad de aportar mayores recursos, y la capilaridad suficiente para estar cerca de ellas». Además de innovación y digitalización que aporta «soluciones personalizadas desde el primer momento».

Pardeiro.dl

Ángela A. Pardeiro (BBVA): "Somos un sólido compañero de viaje"





«El apoyo financiero es fundamental para la internacionalización, sobre todo en los primeros momentos». A cierre de septiembre en España «hemos apoyado a 128.500 empresas en su expansión internacional. En el caso de Castilla y León son más de 3.600». BBVA acompaña con servicios como líneas de financiación de importación y exportación, factoring internacional, confirming para el pago a proveedores, control de más de 50 divisas en todo el mundo, y garantías internacionales, desde pago anticipado a cumplimiento de contratos.

Óscar Rodríguez Ordás, gerente de Tecoi.DL

A. De Paz (Cámara): "Tenemos herramientas para abordar el proceso"

«La salida al exterior de las empresas leonesas puede hacerse sin problemas, sin un coste excesivo, a través de las herramientas de las que dispone la Cámara de Comercio, junto con otras instituciones. Animamos a las empresas a que se pongan en contacto con nosotros para que les brindemos nuestro apoyo». Alberto de Paz incide en la eficacia de las misiones comerciales, este año han ido por ejemplo a Japón, Estados Unidos, Italia, México y Singapur. Y desarrollarán el próximo ejercicio otras 26, desde Dubái a Francia, Kazajistán, México, Corea, Omán o Senegal.

Óscar R. Ordás (Tecoi): "Las fronteras nos las ponemos nosotros"

«Basándonos en nuestra experiencia, muchas veces las fronteras a la hora de salir al exterior nos las ponemos nosotros mismos. Yo animo a todo el que tenga ganas de trabajar, constancia e ilusión, que lo afronte, porque todo el mundo es capaz de hacerlo si pone su empeño en ello». Una decisión que «tiene que ir acompañada por un producto que tenga recorrido, que pueda transportarse, que sea capaz de superar las barreras que se presentan. Sobre todo, diría que lo fundamental a la hora de exportar es tenerlo claro y no ponerte límites tú mismo».