Una Menina por 50 años de lucha feminista en León

La asociación leonesa Flora Tristán pone el broche a sus 50 años «desbrozando el camino a la igualdad» con el premio Meninas 2025 correspondiente a la provincia de León. En medio siglo de existencia, la asociación feminista más antigua en activo en España, es la primera vez que recibe un reconocimiento oficial.

El galardón lo recogió su presidenta, Herminia Suárez Mata, de manos del subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz Moretón, en la gala que se celebró este lunes en el Auditorio de León.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que presidió la gala, recalcó que «la igualdad no es una concesión ni una moda: es columna vertebral de la democracia. No hay democracia plena si la mitad de la ciudadanía vive con miedo».

La asociación feminista leonesa ha sido reconocida por su activismo en favor de la igualdad y la creación de recursos a través de las asociaciones Simone de Beauvoir (1987) y Adavas (1991), como promotora de las mismas para atender a mujeres víctimas de violencia de género y agresiones sexuales.

«Detrás de nosotras hay tres siglos de historia de feminismo, que ha transformado el mundo», subraya Suárez. El resultado, en España, a día de hoy «somos mujeres pertrechadas de derechos y no podemos abdicar. Esto es una cadena de relevos porque la igualdad es el principal antídoto contra la violencia de género».

La Fundación Intras recibió el premio autonómico por su trayectoria en la atención integral a mujeres que afrontan una doble vulnerabilidad por problemas de salud mental y violencia de género. En Ávila se reconoció a María del Pilar Gardiázabal Serrano, escritora, maestra e historiadora; en Burgos, al Turno de Oficio de Violencia de Género del Ilustre Colegio de Abogacía de Burgos; en Palencia, el premio Meninas fue para el al Grupo de Mujeres del iuFOR (Universidad de Valladolid); en Salamanca, para la inspectora Isabel María Prieto, jefa de la UFAM; en Segovia, se ensalzó la labor de detección y sensibilización del Colegio de Farmacéuticos; en Soria fue para la Fundación Cepaim, por su labor con mujeres migrantes; en Valladolid, se premió al sargento primero Sergio Palomares del Río (Guardia Civil) y en Zamora, la capitán María Isabel García Núñez (Seprona, concretamente en la Unidad de protección a la naturaleza, Uprona).