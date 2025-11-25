La manifestación del 25-N en León: horarios, recorridos, actos...
El Ayuntamiento de la capital leonesa ha diseñado un programa de actividades que incluye talleres de competencias personales, empoderamiento y defensa personal
Los actos programados son múltiples. El institucional de la capital se celebrará a las 12.00 horas en el Musac y estarán representadas todas las administraciones. También lo harán en la manifestación que esta misma tarde ha convocado la Plataforma contra la Violencia Machista y que saldrá a las 19.00 horas de la plaza de Guzmán.
El Ayuntamiento ha diseñado un programa de actividades que incluye talleres de competencias personales, empoderamiento y defensa personal; la exposición «Invisibles» sobre la explotación sexual hasta el 12 de diciembre en El Albéitar; talleres y performances con alumnos de Primaria y de la Escuela de Arte, un taller de canto, así como un espectáculo teatral (3-D en el Palacio del Conde Luna) y un concierto (29-N en el salón del Ayuntamiento).