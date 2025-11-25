El sistema Viogen supera por primera vez el millar de casos activos en la provincia de León

La provincia de León supera por primera vez el millar de mujeres sujetas al Sistema de Seguimiento Integral de casos de Violencia de Género con un total de 1.068 expedientes abiertos, si bien ha desaparecido el único caso de riesgo extremo que se tenía registrado, el correspondiente a una mujer joven, cuya circunstancias han variado afortunadamente.

La evaluación del riesgo de reincidencia violenta es una actividad técnico-científica que consiste en estimar la probabilidad de que se produzca una nueva victimización violenta, en un plazo determinado.

Esta estimación se realiza a partir del análisis de una serie de factores de riesgo y protección, cuya asociación con la reincidencia violenta especialmente la grave o letal ha sido empíricamente validada.

De acuerdo a los datos aportados por el Ministerio del Interior, León tiene actualmente 909 mujeres consideradas de riesgo bajo, 154 de riesgo medio y 5 de riesgo alto. Han sido supervisados 34 expedientes y desde la creación del sistema de recuento en julio del año 2007 han pasado por los archivos 7.697 mujeres, de las cuales 6.595, ya han pasado a la condición de inactivas.

El leonés Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Castilla y León, recordó ayer en los prolegómenos de la entrega de los Premios Meninas en León que España «legisla en favor de los derechos de las víctimas». Dijo que la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género data de 2004 «con siete millones de informes de valoración de riesgo». Hasta junio había 3.002 denuncias de mujeres en la autonomía.

El sistema español es pionero a nivel internacional, ya que incorpora dos formularios diferenciados en su procedimiento de valoración: Está la Valoración Policial de Riesgo, que se aplica en el momento inicial, tras la denuncia, para establecer el nivel de riesgo de partida y las medidas de protección que de este dimanen; y tras cualquier denuncia o hecho delictivo asociado a la violencia de género. Este instrumento se complemente con la Escala H1, que realiza una supervisión de los casos inicialmente clasificados con un riesgo bajo o medio y detecta aquellos supuestos de riesgo de violencia letal, permitiendo su reclasificación a niveles superiores.

También existe la Valoración Policial de Evolución del Riesgo, que permite reevaluar la evolución del caso a medida que transcurre el tiempo sin incidentes, incorporando nueva información o escenarios relevantes en la gestión del riesgo.

Llama la atención que 14 de estas víctimas leonesas tienen menos de 18 años. Desde la mayoría de edad hasta los 30 años, se contabilizan 248 féminas en León. El grueso de la población afectada está entre los 31 y los 45 años, con 478 casos, 15 de los cuales están sujetos a supervisión. A partir de esa franja, se produce un recorte con 291 expedientes para mujeres de entre 46 y 64 años. La cifra de víctimas de 65 o más años se reduce a 37 personas.

Entre las principales formas de violencia están la violencia psicológica (manifestaciones verbales o conductuales que persiguen dañar la salud mental y emocional de la víctima), la violencia física (cualquier acto no accidental que provoque daño físico en la víctima o que tuviera elevada probabilidad de provocarlo), la conocida como violencia vicaria (en el ámbito de la violencia de género, la ejercida sobre los seres queridos de la víctima, especialmente sus hijos, con el fin de causarle daño), o la Ciberviolencia de Género (a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación).

CC OO en León aportó más datos esta semana. La realidad en la provincia de León es preocupante: 554 denuncias en los primeros seis meses de 2025 y 76 internos cumpliendo condena.