El acto institucional del 25-N en León alerta contra la violencia digital y el negacionismo

El delegado de la Junta en la provincia de León, Eduardo Diego, ha llamado a la sensibilización sobre el problema creciente de la violencia digital y ha invitado a los jóvenes a concienciarse de esta lacra, que los representantes de las fuerzas progresistas han atribuido en parte a la corriente de negacionismo de la que han responsabilizado de forma solapada a la extrema derecha.

Lo ha hecho en el acto central de la mañana con motivo del 25-N, que se ha desarrollado en el Museo de Arte Contemporáneo, con presencia del propio Diego, José Antonio Diez, alcalde de León, Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Diputación provincial, Héctor Aláez, subdelegado del Gobierno, Raquel Domínguez, vicerrectora de Inclusión Igualdad y Protección Social de la ULE y Coré Escobar, coordinadora del Musac.

“Hacemos un llamamiento para que toda la sociedad, todos, hombres y mujeres, mayores y pequeños, jóvenes y más adultos, nos concienciemos de que tenemos que ir a una sociedad de tolerancia cero, en la cual todas las mujeres se sientan protegidas. En esta línea quiero, sobre todo en este año, denunciar lo que es la violencia digital, la violencia digital que se ha extendido, especialmente entre los más jóvenes, y hace falta hacer un llamamiento a esas jóvenes que tienen un consumo de muchas horas en las redes, en los medios digitales, para que en cualquier momento que tengan un gesto, una señal, una llamada, en la cual vean que hay algún signo de violencia, pues que lo comuniquen a su entorno, a sus padres, a sus profesores, a sus amigos, para que de alguna forma lo pongan también en conocimiento de las autoridades, de las administraciones, para que se active en esa red de seguridad, esa red de auxilio y apoyo a las mujeres que tiene, por ejemplo, la Junta de Castilla y León y en la cual también quiero transmitir que se haga uso de él”, dijo Diego.

El alcalde explicó su preocupación "por los jóvenes en las redes sociales, pero mi preocupación no tan solo está en el ámbito en el que ahora mismo ellos pueden dedicar más tiempo, sino en que todavía hoy en día son muchos los jóvenes que niegan la existencia, de la violencia machista. Y eso para mí sí que es una enorme preocupación, tanto ellos como ellas".

Courel fue crítico: "Frente a algunas fuerzas políticas que niegan la existencia de esta violencia contra las mujeres, le digo bien claro que la violencia está ahí, que las 38 mujeres asesinadas durante el año 2025 en España son la prueba más que palpable de que esa violencia existe, y que días como hoy son muy importantes que la sociedad leonesa esté unida, unida, frente a esa violencia contra las mujeres. Llevamos más de 1.300 víctimas desde que en el año 2003 empezó a haber registros de esta circunstancia. Por eso es muy importante, reitero, muy importante la unidad de todas las instituciones y de todas las fuerzas políticas que tengamos algún tipo de sentimiento".

Aláiz puso algunas cifras: "Se ha apostado por aumentar el presupuesto un 50% con una dotación total de 1.500 millones de euros a cinco años se ha incluido la violencia vicaria, la violencia económica, la violencia digital y también haciendo hincapié en los entornos donde habita la mujer rural y donde trabaja y hace su desarrollo económico y también a mujeres con discapacidad. Por tanto, creo que es una responsabilidad de toda la sociedad".

Domínguez mencionó que la Universidad de León se suma a esta conmemoración "desde la firme convicción de que la educación, la formación es esencial para tratar de acabar con la violencia de género. Queremos una educación que eduque en igualdad, que forme en igualdad, que trabaje por evitar los estereotipos sexistas".

Para Escobar "erradicar la violencia contra la mujer pasa también por visibilizar el trabajo de las mujeres artistas".