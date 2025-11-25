Es oficial: la DGT intensificará el control de las furgonetas en la semana del Black Friday

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una campaña especial de vigilancia de las furgonetas durante esta semana en la que se prevén 4,3 millones de envíos diarios de mercancías coincidiendo con la celebración este viernes del Black Friday.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías locales que se sumen a esta campaña establecerán controles de todo tipo en carreteras, especialmente en las convencionales, ante el mayor índice de siniestralidad que registran, así como en zonas próximas a centros comerciales, polígonos industriales y lugares de carga y descarga.

Según informa la DGT, aunque las furgonetas continúan representando el 7,6 % del parque nacional con 2,7 millones de vehículos, en 2024 estuvieron involucradas en 9.548 siniestros de tráfico en los que fallecieron 223 personas y 217 resultaron heridas hospitalizadas.

Entre los fallecidos, 89 eran ocupantes de furgonetas y 134 de otros vehículos o peatones implicados en dichos accidentes.

Estas cifras, con un número casi idéntico de siniestros con respecto a 2023 -con dos accidentes menos-, supusieron sin embargo un aumento de un 71 % en el de personas fallecidas.

En los controles los agentes comprobarán la velocidad a la que se circula, la documentación, tanto del vehículo como del conductor, la correcta colocación y el peso de la carga transportada, la presencia de alcohol y drogas y si se encuentra al día la ITV.

La DGT advierte además de que conducir una furgoneta no es igual que llevar un turismo a pesar de que ambos requieran el mismo permiso.

Por ello ha establecido, junto a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, un grupo de trabajo específico para el diseño de propuestas, recogidas en una instrucción publicada el pasado mes de agosto, para mejorar la seguridad asociada al uso profesional de furgonetas de reparto, especialmente en zonas urbanas y periurbanas.