Estos son los días que podrás aparcar gratis durante una hora en Ordoño II

León Es Comercio, integrada en la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), ha alcanzado un acuerdo con Telpark para lanzar una campaña que permite aparcar 60 minutos gratis en el aparcamiento de Ordoño II de la capital leonesa entre los días 26 de noviembre y 1 de diciembre con el objetivo de fomentar el comercio local.

Los tickets de descuento emitidos ascienden a 1.000 y permitirán aparcar sin limitación de franjas horarias ni restricción de días en el periodo mencionado. Cada usuario que realice compras en alguno de los establecimientos del centro asociados a León Es Comercio podrá canjear el descuento en el momento de abonar el aparcamiento.

El objetivo de la colaboración es fomentar la economía y el comercio local durante la celebración del Black Friday, facilitando el aparcamiento de residentes y visitantes en la zona más céntrica, según ha informado a Europa Press en un comunicado la FELE.

Además, mediante esta medida también se busca reducir la contaminación producida al buscar aparcamiento, al tiempo que se facilita una alternativa de movilidad flexible a las personas que se trasladan al centro urbano para sus compras.

Para la FELE, esta acción se enmarca dentro de su apuesta por favorecer la competitividad del tejido empresarial leonés y apoyar al pequeño comercio, que constituye "uno de los principales motores económicos y sociales de la provincia".

Presente en León desde el año 2017, además del aparcamiento Ordoño II, Telpark gestiona el del Hospital de León. Ambos están situados "estratégicamente" en la ciudad y suman más de 1850 plazas.