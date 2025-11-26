La gripe ya circula de forma notable en León y genera más consultas y urgencias

La temporada de gripe 2025-2026 ya ha superado el umbral epidémico en León, con una velocidad de propagación notable, según el último informe de la Red Centinela Sanitaria de la Junta, que se muestra en un mayor número de pacientes atendidos en las urgencias por infecciones respiratorias agudas.

Sin embargo, la complejidad de este virus estacional, que el año pasado retardó su aparición y éste, llega adelantado, vuelve a generar picos. Tras duplicarse su incidencia hace dos semanas, en el último periodo estudiado del 17 al 23 de noviembre, cae desde los 130 casos por 100.000 habitantes a 76, que los expertos achacan al desfase entre que el enfermo nota los primeros síntomas y su atención en las consultas de los médicos de familia. El documento muestra una tasa de incidencia del síndrome gripal moderada.

La dirección general de Salud Pública señala que la circulación del virus es aún incipiente, pero ya se detectan principalmente casos de Gripe A (tanto H1 como H3). Además, los cuadros gripales están afectando especialmente al grupo de menores de 14 años, así como a los mayores de 75 años, lo que provoca un aumento en las urgencias pediátricas.

El sistema de vigilancia mantiene la recomendación de vacunación activa, especialmente para los grupos de riesgo, como la medida más eficaz para reducir la gravedad de las infecciones.

En cuanto a la tasa global de incidencia de las infecciones respiratorias agudas, se mantiene estable, en torno a 600 casos por cada 100.000 habitantes. El sistema inmune de cada persona también juega un papel clave en la resistencia a contagiarse con los virus que circulan.

El viernes se abre la vacunación sin cita y en fin de semana

Este viernes día 28 se abre la vacunación contra la gripe y el covid sin cita previa y en fines de semana en cualquiera de los 23 puntos de atención continuada y centros de guardia de la provincia leonesa. La dirección general de Salud Pública recomienda a la población diana, es decir, la más vulnerable o con patologías previas, que acuda al ‘pinchazo’ antes de que se incrementen las ondas epidémicas. De lunes a viernes, en horario de mañana, se puede seguir solicitando la vacunación en el centro de salud correspondiente, y los profesionales podrán hacerlo en su centro de trabajo.

La campaña comenzó el pasado 14 de octubre en todos los grupos de población en los que está recomendada, y dos semanas antes lo hizo con las personas institucionalizadas y otros grupos de población priorizados, como los niños entre 6 meses a 8 años (inclusive) y las mujeres embarazadas. En la comunidad ya se han vacunado de gripe 545.037 personas, con una cobertura en mayores de 60 años del 48,7%, por lo que se quiere hacer un especial llamamiento a este grupo de edad para que alcancen cuanto antes la inmunidad, por ser la vacuna el escudo más eficaz frente al virus respiratorio, que causa 10.000 infecciones en la provincia.