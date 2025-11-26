La UME de León se pone a prueba en la nieve y en el agua, en fotos

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El quinto batallón de la UME, que opera desde la base leonesa de Conde de Gazola, realiza dos duros entrenamientos para mejorar su capacidad operativa. El primero, en el Naranjo de Bulnes y, el segundo, en Cantabria.

El Pelotón de Intervención en Emergencias y Resta se embarcó en el ascenso al Naranjo de Bulnes, el collado de Horcados Rojo y la Cabaña Verónica. Un recorrido intenso para conquistar cimas y afrontar acciones en situaciones complejas de frío.

En Cantabria, la UME se adiestró en el rescate y evacuación de personal accidentado en la represa del río Asón, en Ramales de la Victoria.