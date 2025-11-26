La magia nocturna de la Catedral de León captada por un dron arrasa en TikTok

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La 'Catedral de León' ya era una obra maestra del gótico europeo, pero ahora también es viral. Desde que el vídeo aéreo del creador audiovisual @ernesto.filming captó su silueta nocturna con la elegancia propia de una superproducción, TikTok no ha dejado de aplaudir. El edificio, que cada noche se ilumina gracias a un sistema arquitectónico permanente, aparece en las imágenes bañado en tonos dorados y sombras profundas que exaltan cada arco, pináculo y rosetón. En apenas unos segundos, el vuelo del dron revela una versión cinematográfica de la Pulchra Leonina que ha fascinado tanto a locales como a visitantes digitales. Una joya patrimonial que, elevada sobre el cielo azul medianoche, ha encontrado su momento de estrellato en la pantalla vertical de nuestros móviles.

La Catedral de León, gótica y gloriosa desde el cielo

El vídeo, publicado en TikTok a finales de septiembre, muestra la 'Catedral de León' como pocas veces se ha visto: elevada, majestuosa, cálida y perfectamente encuadrada en la quietud de la noche leonesa. La perspectiva aérea logra captar la grandiosidad arquitectónica del templo sin caer en el tópico turístico. La iluminación monumental, tan precisa como envolvente, convierte la piedra en oro líquido. El trazado de los pináculos, los rosetones, las torres puntiagudas y las bóvedas iluminadas desde dentro configuran un espectáculo digno de película.

Ernesto, bajo su cuenta @ernesto.filming, ha firmado otras piezas virales de ciudades españolas, pero ninguna ha despertado tanto entusiasmo emocional como esta. Hay algo especial en cómo su dron gira alrededor de las torres o se desliza sobre los contrafuertes, casi como si bailara con el edificio.

Y TikTok ha respondido como solo sabe hacerlo cuando algo realmente toca la fibra.

Los comentarios al vídeo no se limitan a los consabidos "¡Qué bonito!" o "¡Wow!". Lo que realmente llama la atención es el orgullo que desprenden. Muchos usuarios hHablan de la belleza de su ciudad, algunos agradecen al autor el haber mostrado la Catedral "como nunca", mientras otros afirman directamente que este vídeo es la mejor promoción de León que han visto jamás.

También hay quienes descubren el templo por primera vez, desde otras partes de España o del mundo, y se quedan fascinados. El impacto visual del vídeo ha servido como carta de presentación y flechazo instantáneo para muchos que, probablemente, ahora sueñan con incluir León en su próximo viaje.

La Catedral de León se convierte también en espectáculo inmersivo

Hace poco la Catedral de León ha dado un paso más allá en su diálogo con la imagen y la emoción. Desde mayo de 2025, su fachada occidental se transforma cada fin de semana en una enorme pantalla de 360 metros cuadrados gracias al espectáculo "Una historia narrada en piedra", un montaje de luz, sonido e imágenes en 3D que revive su historia y policromía original con tecnología de videomapping. Proyectado sobre los tres pórticos del templo, el show reconstruye con detalle la iconografía medieval que perdió el color hace siglos, devolviendo a la piedra su carácter narrativo.