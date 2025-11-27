El tiempo en León: jueves despejado con heladas débiles y máximas en ligero ascenso

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La provincia de León vivirá este jueves una jornada marcada por el cielo poco nuboso o despejado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Durante la primera mitad del día se esperan algunos intervalos de nubes bajas en la Cordillera Cantábrica, pero sin precipitaciones.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o descenderán ligeramente, mientras que las máximas permanecerán estables o subirán de forma moderada en las zonas de mayor altitud.

Las heladas serán débiles de manera generalizada, aunque no se descarta que alcancen intensidad moderada en puntos concretos; y el viento soplará variable y flojo en toda la provincia.

Por municipios, las mínimas oscilarán entre los -2 grados en León y Astorga y los -1 en Villablino, mientras que las máximas alcanzarán 11 grados en la capital, 12 en Astorga y Ponferrada, y 13 en Villablino.