El tiempo en León: nubes y heladas débiles en la montaña leonesa este miércoles

La provincia de León vivirá este miércoles una jornada marcada por intervalos de nubes bajas y la posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa en la Cordillera Cantábrica, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el resto del territorio se espera un cielo poco nuboso, con probabilidad de brumas y bancos de niebla en cotas altas.

La cota de nieve se situará entre los 1.100 y 1.300 metros, lo que podría dejar ligeros copos en zonas montañosas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o descenderán ligeramente, mientras que las máximas permanecerán estables o subirán de forma leve. Se prevén heladas débiles en áreas de montaña.

Por municipios, las mínimas oscilarán entre 1 grado en León y 3 en Ponferrada, mientras que las máximas alcanzarán los 10 grados en ambas ciudades. En Astorga se esperan valores entre 1 y 9 grados, y en Villablino, entre 1 y 8.

El viento será variable, con predominio de componente norte, flojo en general, aunque con intervalos moderados en algunos puntos.