Nuevo susto con el alumbrado navideño: cae un arco de luces en el centro de León

Arco de luces de Navidad caído en la zona de Torres de OmañaDL

Publicado por L. Santamarta León Creado: Actualizado:

Los operarios municipales han tenido que intervenir en la zona de Torres de Omaña del centro de León para reparar un arco de las luces de Navidad que se había desplomado durante las últimas horas.

El incidente no ha provocado heridos ni daños materiales relevantes, y el elemento decorativo ha quedado restablecido.

Este suceso se produce apenas un año después de las caídas registradas en 2024 en varios puntos del casco urbano de León, entre ellos la calle Ordoño II, que obligaron a reforzar los anclajes y a revisar el montaje de todo el alumbrado.

En los últimos días, Valladolid también ha experimentado problemas similares: desde principio de mes se desprendieron varios tramos de guirnaldas en la calle San Martín, en la avenida de Segovia, en la calle 20 de Febrero y en López Gómez., lo que motivó críticas vecinales y la apertura de una investigación por parte del Ayuntamiento vallisoletano para determinar las causas.

Hoy está previsto el encendido de las luces a partir de las 18.30 en la plaza de Santo Domingo.